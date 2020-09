AdSP MTS: Polo logistico, rinnovata la convenzione

E’ stata rinnovata per 4 anni, ovvero fino al 2024, la convenzione tra l’Università di Pisa, il Comune di Livorno, la Fondazione Livorno e l’Autorità di Sistema Portuale – Mar Tirreno Settentrionale, tesa a garantire il funzionamento del Polo Universitario Sistemi Logistici con sede a Villa Letizia a Livorno, negli spazi messi a disposizione dal Comune di Livorno.

Questa mattina nella sala cerimonie di palazzo comunale si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova convenzione alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora all’Innovazione e Università Barbara Bonciani, del presidente dell’Autorità Portuale Stefano Corsini, del presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno Luciano Barsotti e del prof. Gianluca Dini, direttore del Centro Servizi Polo Universitario Sistemi Logistici .

Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato l’importanza che il percorso universitario ha per la città da un punto di vista formativo e culturale nel suo complesso. Ed è per questo che il Comune ha voluto rinnovare la convenzione e mantenere gli stessi livelli di finanziamento per garantire la continuità delle attività. Anche questa operazione rientra in un progetto complessivo che l’Amministrazione sta portando avanti di rinnovo di tutti quei percorsi culturali tesi a recuperare e a dare forza all’identità cittadina.

Anche l’assessore Barbara Bonciani ha evidenziato l’importanza del Polo Universitario sul territorio cittadino; una presenza importante che spesso viene minimizzata ma che invece favorisce la nascita di competenze strategiche e di professionalità indispensabili per lo sviluppo economico del territorio di Livorno e del suo porto.Ha altresì evidenziato il rapporto sinergico tra Comune, Porto, Fondazione e Università nel sostegno di questa realtà ormai consolidata da anni.

Stefano Corsini ha ricordato l’impegno dell’Autorità di Sistema nel finanziare il Polo Universitario in grado di formare professionisti di settore. Sono diverse le iniziative che la Port Authority porta avanti con il mondo universitario: laboratori e attività di ricerca per la gestione territoriale. Il rapporto con il Polo Universitario Sistemi Logistici rappresenta un ulteriore tassello.

Luciano Barsotti, pur sostenendo l’iniziativa (“La Fondazione ha finanziato il Polo fin dalla sua nascita”) utile per il territorio, compresa l’area piombinese, ha però evidenziato come debba essere recuperato quello spirito iniziale per cui è nato il Polo stesso, ovvero un più stretto legame tra il mondo formativo ed il mondo aziendale locale . Occorre un maggior sforzo di coinvolgimento con le imprese locali per riscoprire la vera utilità dell’operazione.

Al professor Gianluca Dini, il compito di illustrare i “numeri” del Polo Universitario a riprova di come la realtà livornese rappresenta una delle decentralizzazioni universitarie che ha funzionato meglio. Quindici edizioni di Laurea Triennale, 2 edizioni di Laurea Magistrale e poi Master ( uno svolto anche in periodo di Lockdown), tirocini e premi di laurea. Dal 2013 sono stati ogni anno oltre 100 gli immatricolati con punte che hanno registrato fino a 160 iscritti. Di questi il 29% ha continuato negli studi con la Laurea Magistrale mentre il 47% svolge attività inerenti gli studi fatti. Quanto ad un potenziamento del rapporto con le aziende locali – come sollecitato – il professor ha espresso la volontà di cercare occasioni di incontro anche per capire le necessità stesse delle aziende.

La convenzione (il cui rinnovo è stato approvato dal Consiglio Comunale con una specifica delibera nel luglio scorso) è finalizzata a favorire lo sviluppo di tutte le attività di formazione e di ricerca del Polo Universitario, in particolare per assicurare la continuazione del Corso di laurea di primo livello in Economia e Legislazione dei Sistemi logistici (appartenente alla classe delle lauree L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”) e del master universitario di primo livello in “Gestione dei Sistemi Logistici”.

Prevede l’impegno, da parte degli Enti aderenti (Comune, Fondazione, Port Authority) a garantire il finanziamento dell’attività didattica del Corso di Laurea, corrispondendo ogni anno all’Università di Pisa la somma di € 150.000 ciascuno.

Il Comune di Livorno finanzia, inoltre, con la somma di € 50.000 annue le ulteriori attività didattiche e formative del Polo Universitario, come il corso di laurea magistrale in Management e Controllo dei processi logistici.

A seguito della convenzione gli Enti hanno firmato uno specifico protocollo di intesa, unendo così le forze per sostenere il Polo dei Sistemi Logistici, con l’obiettivo di istituire ulteriori corsi universitari, di alta formazione e di perfezionamento e di individuare strumenti atti al consolidamento tra Università ed Impresa. Con questo protocollo si impegnano, tra le altre cose, a rafforzare gli ambiti disciplinari economici e ingegneristici nell’ambito della portualità e della logistica, oltre che come detto, a promuovere e sostenere i due corsi di laurea.

Verrà inoltre istituito un Comitato Strategico e di Indirizzo che eseguirà e coordinerà le attività oggetto della convenzione.

l protocollo di intesa si inserisce nel solco tracciato da AdSP, Regione, Camera di Commercio e Direzione Marittima, con l’iniziativa Formare, che mira a strutturare in Toscana un’offerta formativa per i marittimi e gli studenti degli istituti nautici che per formarsi sono oggi obbligati a spostarsi al di fuori dei confini regionali.

