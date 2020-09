IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA COSTIERA IN VISITA PRESSO IL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI

Scritto da Redazione Diporto, Italia, Nautica, News, Porti

Nella giornata di sabato 19 settembre, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino è stato in visita istituzionale presso i Comandi Territoriali di Savelletri e Villanova del Compartimento Marittimo di Brindisi.

Accolto dal Comandante della Capitaneria di Brindisi, il C.V. (CP) Giovanni CANU, l’Ammiraglio Pettorino ha incontrato il personale dipendente, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta, con passione e sacrificio, dagli uomini e le donne della Guardia Costiera che sono costantemente impegnati nell’adempimento dei tanti compiti istituzionali a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente.

Considerato il particolare momento storico che sta vivendo il nostro Paese per le restrizioni in materia di sicurezza sanitaria, il Comandante Generale ha, inoltre, espresso un vivo ringraziamento al personale per aver sempre garantito un presidio di legalità e sicurezza per la cittadinanza, svolgendo un ruolo importante in sinergia con il territorio e la popolazione locale.

In occasione della visita presso la Delegazione di Spiaggia di Villanova di Ostuni il Comandante Generale ha incontrato il Sindaco di Ostuni, Dott. Guglielmo Cavallo, confermando la volontà del Corpo delle Capitanerie di Porto di proseguire nella proficua sinergia con le Amministrazioni locali a sostegno di tutte le iniziative volte a favorire gli usi civili del mare al fine di implementare lo sviluppo turistico e commerciale del territorio.

Per qualsiasi segnalazione si ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numeroblu 1530.

