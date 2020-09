Venerdì 2 ottobre dalle 11.30 alle 13.00, nell’ambito della Naples Shipping Week (28 settembre-3ottobre), si terrà una conferenza dal titolo: #GNL infrastructures & Logistics

Nel corso del dibattito saranno affrontati i seguenti temi:

Cosa succede nel Mediterraneo sul GNL?

Disponibilità dell’LNG in Italia a breve-medio termine

I progetti in corso per infrastrutture di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione GNL nei porti italiani

GNL: il futuro a medio termine del bunkeraggio e palestra per i vettori energetici non carbon-based

Certificazione di impianti e personale per l’operatività GNL in ambito portuale

Gli impianti a servizio del retroporto logistico.

Trattandosi di una tematica di strettissima attualità, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha chiesto e ottenuto dall’organizzazione dell’evento la possibilità di consentire la diffusione gratuita della conferenza, al fine di favorire un’ampia conoscenza di benefici e impatti del combustibile più ecologico attualmente in uso.

Gli Organi di informazione o i cittadini che volessero assistere alla conferenza possono accedere attraverso il link: https://www.nsweek.com/partecipa/

Pagina di dettaglio conferenza sul sito: https://www.nsweek.com/programma-pst2020/gnl-infrastructures-logistics/

Link al post sulla pagina Facebook di P&ST -https://www.facebook.com/portshippingtech/photos/a.302748056419528/3860681540626144/

