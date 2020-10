ADSP MAS: UNA DELEGAZIONE DEL CONSOLATO E DELL’AMBASCIATA USA IN VISITA AL PORTO DI VENEZIA

Il commissario Musolino mostra i progetti di sviluppo del sistema portuale Veneto con l’obiettivo di attrarre investimenti statunitensi nell’area di Porto Marghera

Venezia- Questa mattina, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Commissario Straordinario Pino Musolino ha ricevuto una delegazione del Consolato e dell’Ambasciata USA in Italia.

Una visita cordiale e informale improntata al rafforzamento dei rapporti istituzionali con la prospettiva di attrarre possibili investimenti statunitensi nell’area di Porto Marghera.

Alla delegazione, il commissario Musolino ha illustrato il funzionamento e le potenzialità in termini di sviluppo del sistema portuale veneto da 21 miliardi di euro, 1260 aziende insediate e 92mila posti di lavoro generati tra diretto e indotto. Innovazione tecnologica, infrastrutturale e logistica gli argomenti al centro dell’incontro durante il quale il commissario si è soffermato, in particolare, ad illustrare le opportunità legate alla realizzazione di due progetti: il Fondaco 4.0 nell’area ex Montesyndial e il nuovo terminal di stoccaggio LNG nel canale sud.

