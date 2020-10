Presentazione progetto di sviluppo del deposito costiero di Small Scale LNG, nel porto di Brindisi

Brindisi-Domani, giovedì 8 ottobre alle ore 15.00 nella sala conferenze della sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, si terrà un tavolo istituzionale, in presenza e in modalità virtuale, nel corso del quale la società Edison spa presenterà il progetto di sviluppo di un deposito costiero di small scale LNG nel porto di Brindisi.

Si tratta di un primo incontro introduttivo delle principali caratteristiche progettuali, che non riveste alcun carattere decisorio, atteso che tale potestà è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, unico soggetto preposto dalla normativa in materia di insediamenti di infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale

Al termine del tavolo istituzionale, aperto esclusivamente ai soggetti invitati, il presidente dell’AdSP MAM, Ugo Patroni Griffi, sarà disponibile per eventuali interviste dei giornalisti.

