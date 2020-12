Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio: Prete nominato Commissario straordinario

Roma. Il Prof. Sergio Prete è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. La nomina -30.12.2020- è avvenuta da parte della Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, e si è resa necessaria per assicurare la continuità dell’ente in attesa della probabile nuova nomina alla presidenza.

