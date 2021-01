La dimensione turistica delle ZES. Opportunità e prospettive di sviluppo e di investimento

Scritto da Redazione Cultura, Eventi, Italia, Marinas, News, Porti, Trasporti, Turismo

Il progetto Interreg THEMIS presenta i webinar gratuiti destinati alle imprese del territorio operanti in tutta la filiera turistica e portuale e agli imprenditori interessati a investire nelle aree ZES individuate.

I webinar gratuiti avranno come oggetto la gestione dei servizi che le compagnie di crociera richiedono nei porti di accosto, sull’indotto che creano e sulle nuove opportunità imprenditoriali e strumenti di sostegno e sviluppo che saranno realizzati con l’avvio operativo della ZES Interregionale Adriatica.

Ogni webinar avrà un focus differente rispetto alle aree produttive di ciascun polo di riferimento (Bari, Brindisi e Manfredonia). Queste le date:

3 febbraio 2021 – BARI dalle 10 alle 12

BRINDISI dalle 15 alle 17

4 febbraio 2021 – MANFREDONIA dalle 10 alle 12

BARLETTA dalle 15 alle 17

5 febbraio 2021 – MONOPOLI dalle 10 alle 12



IL PROGRAMMA

Overview sul progetto THEMIS Le Zone economiche speciali (ZES) – Definizione e contesto internazionale – Le ZES in Italia: inquadramento, caratteristiche , durata e iter istitutivo – Governance della ZES della ZES Interregionale Adriatica – Sintesi principale vantaggi della ZES e della ZES Interregionale Adriatica L’architettura della ZES – La composizione della ZES Interregionale Adriatica – Le opzioni strategiche di fondo del Piano strategico ZES Puglia-Molise – Focus su polo di riferimento: presentazione delle aree produttiva di riferimento – Le prospettive di sviluppo del porto di riferimento La semplificazione amministrativa in ZES – La riduzione dei termini e la conferenza semplificata – Lo sportello unico amministrativo (SUA) e l’ufficio ZES – Ulteriori prospettive di semplificazione

IL PROGRAMMA

Agevolazioni fiscali e finanziarie in ZES – Il credito d’imposta ZES – Riduzione IRES per nuovi investimenti – L’esenzione IRAP in Puglia – Strumenti finanziari P.O.R. – Ulteriori incentivi in fase di definizione La Zona franca doganale (solo per porto di Bari, Brindisi e Manfredonia) – Inquadramento normativo – Vantaggi in Zona franca doganale – Stato dell’arte nella ZES Interregionale Adriatica