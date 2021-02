Andrea Annunziata nuovo presidente dell’AdSP Mare Tirreno Centrale

Roma. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. le Paola De Micheli, ha firmato il decreto di nomina per l’Avv. to Andrea Annunziata alla guida dell’ Autorità di Sistema Portuale della Campania. I porti di Napoli, Salerno e di Castellammare di Stabia hanno un nuovo presidente, Andrea Annunziata, che succede al Prof. Pietro Spirito che ha guidato il sistema portuale campano con determinazione e lungimiranza nella prospettiva dell’innovazione tecnologica e nel considerare i porti non solo luogo di attracco di navi, ma luogo logistico – marittimo moderno secondo gli obiettivi di una Ue che guarda al Mediterraneo sud-occidentale e non solo.

Per l’avv.to Andrea Annunziata, si tratta di un ritorno in Campania, dal 2008 al 2016 presidente dell’Autorità portuale di Salerno; proviene dalla presidenza dei porti di Catania e di Augusta. La sua nomina ha subito un’accelerazione la settimana scorsa, poiché si temeva un blocco dell’iter burocratico per la crisi di governo; invece in questi giorni, la pratica di nomina ha avuto parere favorevole unanime (consultivo e non vincolante) delle Commissioni competenti di Camera e Senato, oltre all’intesa tra Governo e Regione Campania.

Tra i problemi importanti da affrontare del presidente Annunziata relativi al Sistema portuale del Mare Tirreno centrale, troviamo l’avvio delle Zes e del corridoio scandinavo –mediterraneo, il deposito di Gnl nella zona della Darsena orientale (zona Sin), il molo Beverello per Napoli; per Salerno si tratta di mantenere e promuovere le performance conquistate in questi ultimi anni, e la cantieristica da riposizionare a Castellammare di Stabia.

Le prime dichiarazioni del presidente Annunziata: “Sono chiamato a realizzare ciò che mi consegnerà il territorio, cioè le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti istituzionali. Chiederò un confronto serrato ma veloce, non abbiamo più tempo da perdere.”. E ancora: “ … Il porto ha interesse pubblico ma la buona impresa e la buona politica avranno tappeti rossi, altrimenti cominciamo male. Non sono un mago, mi inserisco in un momento delicatissimo, se si riesce a comprendere bene, se si continua a fare bastian contrario, allora le cose si mettono male.”. Da tutta la redazione del IL NAUTILUS un augurio di buon lavoro.

Abele Carruezzo