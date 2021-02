Propeller Club Port of Salerno: Bentornato al presidente Annunziata

Scritto da Redazione Italia, News, Porti, Trasporti

Un “bentornato” da parte del Propeller Club Port of Salerno all’Avv. Andrea Annunziata, nominato al vertice dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nell’augurare un buon lavoro al neo presidente il Club esprime la sua soddisfazione per la scelta di un professionista serio, preparato e profondo conoscitore del territorio, impegnandosi a fornire il suo fattivo contributo per diffondere la cultura del mare e promuovere la valorizzazione della blue economy nell’ambito di una crescita sostenibile ed equilibrata del sistema portuale della Campania.



Un ringraziamento da parte dei soci e del Direttivo del Club va al presidente uscente, Prof. Pietro Spirito, per il lavoro svolto nel quadriennio appena trascorso.