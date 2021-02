Da USCLAC-UNCDIM-SMACD nuovi servizi per gli equipaggi di yacht

Scritto da Redazione Diporto, Italia, Nautica, News, Porti

Attivato un Caf presso gli uffici di Viareggio per consulenze di tipo fiscale, legale, previdenziale e assicurativo

Genova/Viareggio-Il sindacato dei lavoratori marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando – Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina – Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina) arricchisce l’offerta di servizi estendendoli anche ai lavoratori del settore nautico, in particolare i comandanti di maxiyacht e più in generale tutti i membri degli equipaggi delle barche da diporto.

Il sindacato infatti, attraverso una convenzione, ha attivato un patronato e un Caf (centro assistenza fiscale) presso gli uffici di Viareggio, in via Coppino 149. Qui ai lavoratori della nautica viene fornita consulenza di vario tipo, fiscale, legale, assicurativa e pensionistica: proprio quella dei conteggi contributivi è una delle necessità più sentite dai marittimi, insieme all’assistenza relativa ai contratti di lavoro, in Italia e all’estero.

Gli stessi servizi offerti a Viareggio (viareggio@usclac.it) sono comunque disponibili anche presso la sede centrale del sindacato a Genova (segreteria@usclac.it), previo appuntamento telefonico.