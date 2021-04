I TRASPORTI NELL’ERA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Venerdì 9 aprile 2021 dalle 16.00 alle 18.00 la Digital Round Table sulla sostenibilità ambientale

Un momento di confronto tra tutti i protagonisti di questo mondo e la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili https://eventi.ilsole24ore.com/radio24/digital-round-table-trasporti/

La logistica delle merci sono da sempre un elemento chiave per Lo sviluppo economico di un paese. Ma qual è il loro futuro in Italia?

Dalla ferrovia al mare, passando per le infrastrutture e l’intermodalità, la parola chiave per l’evoluzione dei trasporti è sostenibilità: ambientale ma anche economica e sociale. Una evoluzione che sarà coniugata sia attraverso il Piano per la Transizione Ecologica sia attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Tavola Rotonda con la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sarà un momento di confronto tra tutti i protagonisti di questo mondo: dalla ferrovia con Luigi Legnani, presidente Fercargo, al mare con Daniele Rossi, presidente di Assoporti, passando per il trasporto stradale con Enrico Finocchi, presidente Albo degli Autotrasportatori e con Marco Lazzoni, managing director MAN Truck & Bus Italia; il cargo aereo con Alessandro Albertini, presidente ANAMA, la mobilità elettrica con Alberto Viano amministratore delegato LeasePlan, le infrastrutture intelligenti e il comparto della ricerca con Ennio Cascetta, presidente Cluster Trasporti e con la partecipazione di Pasquale Russo, segretario generale Conftrasporto, per analizzare lo stato dell’arte della logistica delle merci in Italia e i possibili interventi per rendere sempre più efficiente un settore chiave per lo sviluppo e la crescita del Paese. La moderazione è a cura di Massimo De Donato, giornalista conduttore di Container e Strade e motori di Radio 24.

Sarà possibile seguire gratuitamente la diretta dal pc, smartphone o tablet previa iscrizione su www.radio24.it nella sezione Iniziative Speciali (https://eventi.ilsole24ore.com/radio24/digital-round-table-trasporti/ )tutte le informazioni sull’evento. Sarà anche possibile porre delle domande ai relatori durante la diretta tramite il portale interattivo.

L’evento è organizzato in collaborazione con: MAN Truck & Bus Italia, LeasePlan e Alpega e con il partner Tecnico: 24ORE Eventi.

Programma

Con la partecipazione di

Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Mare

Daniele Rossi, presidente di Assoporti

Gomma

Enrico Finocchi, presidente Albo degli Autotrasportatori

Costruttori

Marco Lazzoni, managing director MAN Truck & Bus Italia

Ferrovie

Luigi Legnani, presidente Fercargo

Intermodalità

Pasquale Russo, segretario generale Conftrasporto

Aereo

Alessandro Albertini, presidente ANAMA

Mobilità elettrica

Alberto Viano amministratore delegato LeasePlan

ITS e Ricerca

Ennio Cascetta, presidente Cluster Trasporti

Modera

Massimo De Donato, giornalista conduttore di Container e Strade e motori su Radio 24

