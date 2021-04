GEFCO UAE STRINGE UNA PARTNESHIP CON DP WORLD PER LE SOLUZIONI LOGISTICHE DEDICATE AL SETTORE AUTOMOTIVE A JEBEL ALI PORT

Scritto da Redazione Internazionale, Logistica, News, Porti, Trasporti

-GEFCO mira a capitalizzare al meglio l’offerta completa di soluzioni logistiche di Jebel Ali Port

-DP World, l’hub commerciale e logistico della regione degli Emirati Arabi Uniti, stimolerà ulteriormente la crescita del settore automobilistico nell’area del Gulf Cooperation Council (GCC)

GEFCO UAE, filiale del Gruppo GEFCO, top player mondiale nelle soluzioni multimodali per la supply chain e leader europeo nella logistica automotive, ha stretto una partnership con DP World, uno dei principali attori globali nell’offerta di soluzioni di commercio intelligente, per lo sviluppo di nuove soluzioni logistiche nel settore automotive. Questa partnership consentirà a GEFCO UAE di offrire ai clienti di questo settore una soluzione flessibile e integrata per lo stoccaggio e la movimentazione dei Commercial Director of Ports and Terminals veicoli nel parco coperto di DP World a Jebel Ali Port.



GEFCO UAE gestisce la movimentazione e lo stoccaggio dei veicoli nel parco coperto di DP World a Jebel Ali Port, fiore all’occhiello della regione degli Emirati Arabi Uniti, che fornisce protezione da grandinate, esposizione al sole e agenti atmosferici. Le soluzioni flessibili e customizzate di GEFCO consentono ai produttori automobilistici di ridurre i costi di trasporto, beneficiando al contempo di stoccaggio e gestione delle scorte e altri servizi a valore aggiunto in linea con gli standard internazionali. I clienti possono anche monitorare le scorte e lo stato dei loro veicoli attraverso un portale GEFCO dedicato.

Questa partnership con DP World UAE, rafforza la posizione di GEFCO nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, dove opera da più di otto anni. GEFCO UAE offre una gamma completa di soluzioni per la logistica import-export di veicoli finiti. Queste soluzioni includono il trasporto marittimo dalle fabbriche al porto di Jebel Ali, lo stoccaggio, la gestione delle scorte e dell’inventario nonché la logistica outbound attraverso la zona franca di Jebel Ali (Jafza) verso i paesi del Gulf Cooperation Council, nonché la Giordania, l’Iraq, la Turchia e l’Africa.

Commentando la nuova partnership, Thierry Bocquillet, Operations Director di GEFCO Middle East FZE, ha dichiarato: “In qualità di importante operatore logistico internazionale, offriamo soluzioni logistiche flessibili e competitive più intelligenti per supportare lo sviluppo del business dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di collaborare con un partner affidabile come DP World, che condivide il nostro obiettivo di contribuire alla crescita dell’industria automobilistica nell’area GCC “.

Shahab Al Jassmi, Commercial Director of Ports and Terminals di DP World UAE, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra partnership con GEFCO e auspichiamo che le nostre competenze possano essere di supporto per rafforzare l’industria automobilistica di questa regione. DP World, l’hub commerciale e logistico della regione degli Emirati Arabi Uniti che comprende il porto di Jebel Ali e Jafza, rappresenta il gateway principale per il commercio automobilistico nell’area GCC e in tutto il mondo “.

Il porto di Jebel Ali è un importante hub Ro-Ro nella regione del Medio Oriente e ha una capacità di movimentazione annuale di quasi 1 milione di unità e una capacità di stoccaggio di circa 33.000 unità. I parchi auto offrono soluzioni di stoccaggio sia a breve che a lungo termine a clienti locali e internazionali che possono utilizzare la Tax and VAT Free Zone per il transito dei veicoli.

DP World, dispone negli Emirati Arabi Uniti dell’unico terminal dotato di un parcheggio lungo la banchina con una capacità di circa 13.000 CEU, cui va sommata una capacità aggiuntiva di circa 13.000 CEU nel National Industries Park (NIP), dislocato in prossimità dell’Automotive Logistics Cluster di Jafza. La Free Zone è dotata di infrastrutture all’avanguardia e ospita un cluster distribuito su un’area di 1,37 milioni di mq in grado di ospitare 600 aziende, tra cui alcune delle più importanti case automobilistiche al mondo, di 68 Paesi.