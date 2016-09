A Chioggia appuntamento con i Campionati Mondiali ed Italiani di Offshore ed Endurance

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

CHIOGGIA – Emozioni in programma nella cittadina veneta di Chioggia dal 14 al 18 settembre, per un appuntamento di livello internazionale, capace di interessare gli appassionati del brivido e dei motori.

E’ iniziato ieri il “Gran Prix of Italy” Trofeo Città di Chioggia – Memorial Mario Paolo Masiero. L’evento, organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia e dal Consorzio Con Chioggia Si con il patrocinio e la sponsorizzazione del Comune di Chioggia, è valido quale Campionato Mondiale Offshore UIM della classe 3/D ed Endurance V1 e quale ultima tappa dei Campionati Italiani Offshore ed Endurance – Trofeo Suzuki FIM PRO.

Il Mondiale 3D è in prova unica e dunque valido per l’assegnazione del titolo 2016 di categoria. Tra gli equipaggi partecipanti, provenienti da Francia, Italia, Emirati Arabi, Svizzera e Germania, c’è l’equipaggio campione europeo Offshore 3D in carica, quello del francese Francois Pinelli in coppia con il veneziano Saul Bubacco.

Ieri i piloti sono scesi in acqua per le verifiche tecniche e prime prove ufficiali sul percorso di gara. Un percorso, ben visibile anche da terra, che prevede la partenza delle imbarcazioni dalla zona sud della spiaggia di Sottomarina, con svolgimento della gara all’interno della bocca di porto di Chioggia. Oggi al via le prime gare.

Questo in sintesi il programma delle gare:

MERCOLEDI’ 14/9/2016

15.00-16.30 Prove Ufficiali 3D

GIOVEDI’ 15/9/2016

10.00-11.00 Prove Ufficiali V1 11.00-12.00 Pole Position V1

15.30-16.30 Gara 1 (gara corta) 3D 15.15-18.00 Gara 1 (gara corta) V1 18.30 Podio 3D e V1

VENERDI’ 16/9/2016

10.30-11.00 Prove Libere 3D

15:30-17.00 Gara 2 (gara lunga) 3D 18.30 Podio 3D

SABATO 17/9/2016

9.30-11.00 Prove Ufficiali Offshore3000/Endurance

10.00-11.00 Prove Libere V1

11.00-12.00 Pole Position Gara2 V1 15:30-16.30 Gara 1 Offshore3000/Endurance

18.00-19.00 Gara 2 (gara corta) V1 19.00 Podio 3D

DOMENICA 18/9/2016

9.00-10.00 Prove Libere Offshore3000/Endurance

10.00-11.00 Prove Libere V1

11.00-12.00 Pole Position Gara3 V1

12:00-15.00 Gara 2 Offshore3000/Endurance

15.30-17.00 Gara 2 (gara corta) 3D 17.45-18.45 Gara 3 (gara lunga) V1 19:00 Premiazioni

Motonautica Circuito da Cremona

Trentatré piloti di motonautica Circuito questo sabato e domenica saranno a Cremona, in vista “44^ Giornata motonautica Città di Cremona”. La manifestazione è organizzata dalla Motonautica Associazione Cremona ed è valida quale penultima tappa del Campionato Mondiale F/500, ultima tappa dei Campionati F4 ed Osy/400 e Campionato Italiano, in tappa unica, della classe 250.

Due i piloti italiani nel Mondiale F/500, sul totale dei tredici piloti iscritti alla gara cremonese: Giuseppe Rossi e Robert Hencz, entrambe portacolori del Circolo Nautico Chiavenna. Una gara importante soprattutto per Rossi, leader di classifica provvisoria con 48 punti all’attivo. Tra i piloti stranieri, lo slovacco Marian Jung (2°in classifica provvisoria a quota 46 p.), e il polacco Marcin Zielinski (3°a p.43).

Tre manches di gara per F/500, F4 ed Osy/400, quattro manches invece per la O/250.Le prove libere e cronometrate si effettueranno il sabato; le gare vere e proprie inizieranno al termine delle prove cronometrate del sabato pomeriggio e proseguiranno nella giornata di domenica. Premiazioni previste alle ore 18.00. La prossima tappa del Mondiale F/500 sarà il 7-9 ottobre a Boretto (RE), dove si assegnerà il titolo iridato 2016.

Leggi anche: