Il 17 e 18 settembre a Campione del Garda la festa della vela

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAMPIONE DEL GARDA – Campione del Garda si appresta a vivere un intero weekend dedicato al mondo della vela, quando sabato 17 e domenica 18 settembre il North West Garda Sailing, neonato sodalizio velico nato dall’unione tra il Vela Club Campione ed il Circolo Vela Limone, organizzerà la festa della vela.

Due format alternativi che prevedono uno un percorso tra due boe vicine da percorrere in continuazione per 60 minuti ed un secondo una regata long distance – valida come tappa del campionato italiano – aperta a tutte le derive: singoli, doppi, barche tradizionali e barche plananti che avranno la possibilità di confrontarsi con l’utilizzo dei compensi PY.

Le veleggiate si svolgeranno nel tratto di lago antistante il litorale di Campione del Garda nella giornata di sabato 17 Settembre, mentre per quanto riguarda la veleggiata di domenica 18 le imbarcazioni partiranno da Campione del Garda per far rotta verso Limone da dove rimetteranno poi la prua verso Campione.

