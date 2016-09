PORTO CERVO: GIORNATA DI BONACCIA PER I CIGNI

PORTO CERVO – Terza giornata di competizioni alla Rolex Swan Cup e Swan 45 World Championship sabotata dal vento troppo leggero che ha messo a riposo il naviglio Swan. Le classifiche restano invariate con ancora al comando: Selene (Maxi), Yasha (Mini Maxi), Music (Grand Prix), Sleeper (Sparkman & Stephens), Elena Nova (Swan 45) e Natalia (Swan 42). La manifestazione, che risale al 1980, è organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Nautor’s Swan ed il title sponsor Rolex e sarà in calendario fino a domenica, 18 settembre.

Il Comitato di Regata dopo aver a lungo atteso che il vento potesse intensificarsi, ha annunciato nel primo pomeriggio l’annullamento delle gare per la giornata di oggi. Purtroppo la quasi totale assenza di vento ha impedito ai cigni del mare di spiegare le vele lasciandoli, per la giornata odierna, a riposo forzato. Le gare riprenderanno domani, con tre giorni utili per ridisegnare le classifiche.

Domani sera, a conclusione degli impegni sportivi, si terrà un esclusivo appuntamento sociale: il Nautor’s Swan Dinner, riservato agli armatori, presso lo Yacht Club Costa Smeralda con la partecipazione dello chef stellato Peter Brunel.Le previsioni meteo per domani, 16 settembre, preannunciano vento in aumento fino a 15-20 nodi nel pomeriggio e la flotta si ritroverà sulla linea di partenza alle 11.30. Per le Classi one-design Swan 42 e Swan 45 sono in programma regate a bastone mentre per tutte le altre divisioni percorsi costieri.

