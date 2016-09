ChioggiaVela: presentata la quinta edizione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – È stata presentata questa mattina presso la sede del Circolo Nautico Chioggia l’edizione numero cinque di Chioggia Vela, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio velico e il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

Numerose sono le novità inserite nel fitto calendario di appuntamenti illustrato dal comitato organizzatore, che inizierà lunedì 19 settembre e terminerà domenica 25. Madrina della manifestazione, ed ospite della serata di venerdì 23 settembre – che si terrà presso l’auditorium cittadino – sarà Silvia Zennaro, prima atleta chioggiotta a partecipare ai Giochi Olimpici nella classe Laser Radial a Rio de Janeiro.

A fare gli onori di casa è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini, che nel corso della conferenza stampa ha illustrato il programma della kermesse:”La mission della manifestazione è quella di portare la vela dentro la città, non è quindi un caso se i percorsi del Trofeo Meteor al Crepuscolo e del main event di domenica sono studiati anche su dei tracciati lagunari ad hoc con gli arrivi proprio di fronte a Piazza Vigo, nel cuore della nostra Chioggia. Nel corso degli anni abbiamo cercato di arricchire sempre di più il programma, per cercare di far crescere e dare importanza alla manifestazione.

Quest’anno grazie alla collaborazione con Meteorsharing di Alberto Tuchtan organizzeremo da lunedì 19 delle sfide a bordo di 4 imbarcazioni classe meteor, che si contenderanno il primo Trofeo Meteorsharing. Un’altra novità molto importante riguarda la regata Sopraiventi, che non è più una regata riservata a imbarcazioni con progetti ultraventennali, ma grazie all’inserimento della categoria Sottoiventi sarà aperta anche le imbarcazioni meno anziane. Confermata anche per questa edizione la presenza del Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini per partecipare alla Coppa America e che nel 2014 si è aggiudicata il Trofeo ChioggiaVela. Quest’anno infine il progetto Tutta ChioggiaVela si allarga, ed oltre all’equipaggio speciale di Maramao, l’Este 24 di Davide Ravagnan e Giuseppina Boscolo con i ragazzi della cooperativa sociale Impronta, si aggiungerà anche un catamarano di quaranta piedi con a bordo un equipaggio speciale.”

Vanto per il Circolo Nautico Chioggia è il progetto ChioggiaVela Junior, che vede impegnato il sodalizio nel coinvolgimento e la diffusione dello sport della vela nelle scuole del territorio:”Quest’anno – conclude Corrado Perini – abbiamo coinvolto oltre 400 bambini delle scuole primarie del nostro territorio, portandoli in barca per una settimana e aggiungendo anche – rispetto agli anni passati – delle lezioni teoriche in classe, portando quindi gli optimist nelle scuole e facendo imparare e provare agli allievi i primi movimenti e le prime manovre. Il tutto si è concluso con un open day al Circolo Nautico dove i bambini hanno potuto ritirare il materiale divulgativo e informativo messo a disposizione dalla Federazione Italiana.”

Marco Veronese, Vicesindaco di Chioggia ed assessore allo sport ha dichiarato:”ChioggiaVela è un appuntamento di grande impatto sociale sul territorio, visto che è vicina ai giovani e coinvolge appassionati e spettatori e consolida nel modo migliore l’indissolubile legame tra Chioggia ed il mare. Una importante manifestazione che ha anche lo scopo di sensibilizzare e promuovere lo sport della vela nel territorio di Chioggia. Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori di questa importante manifestazione”.

“Da quando sono tornata dalle Olimpiadi – spiega Silvia Zennaro, madrina della manifestazione – è stata una continua sorpresa ed una continua accoglienza, sono molto onorata di partecipare alla serata di venerdì. Già da Rio ho cercato di trasmettere la mia esperienza e spero di esserci riuscita perché vedo che tantissime persone si stanno appassionando a questo sport. Venerdì sera per la prima volta racconterò in maniera dettagliata questa magnifica esperienza e vi invito tutti a partecipare perché sarà sicuramente interessante.” Ad introdurre e presentare la serata dedicata al quadriennio di Silvia Zennaro sarà Dario Malgarise, tra i protagonisti di Luna Rossa nella Coppa America di Auckland.

Il programma di ChioggiaVela quest’anno prevede anche uno spazio alla solidarietà, equipaggi ed amici sono infatti invitati alla serata organizzata dalla Pro Loco di Chioggia presso l’istituto Salesiano dedicata alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. ”Da quando è successa la catastrofe – spiega Marco Donadi, responsabile della Pro Loco di Chioggia – ci siamo prodigati per poter mettere in atto una manifestazione che potesse dare un aiuto sostanziale a queste popolazioni. La data del 24 settembre non è casuale, ed è stata scelta per due motivi: il primo perché è ad un mese esatto da quella tragica notte e l’altro perché cadeva nel weekend di ChioggiaVela, questo per fare in modo di allargare la partecipazione e la visibilità di questo evento. Siamo contenti di riuscire ad organizzare la serata a costo zero grazie a tanti sponsor, così il ricavato totale andrà completamente devoluto alle popolazioni terremotate”.

Da quest’anno Darsena le Saline ha deciso di inserire il proprio evento “Sail with the Champion” all’interno di ChioggiaVela, si tratta di un appuntamento con la partecipazione esclusiva del campione di vela Enrico Zennaro – testimonial di Darsena Le Saline – che sarà a disposizione per un training di alto livello, e che guiderà un equipaggio di utenti del Marina nel corso di una vera regata. Un’occasione unica per imparare e divertirsi, scoprendo le tecniche utilizzate da un professionista durante una competizione. Enrico Zennaro, insieme al fratello Nicola guideranno il team a bordo di una vera barca da regata: “Sugar”, Italia Yachts 9.98 Fuoriserie, modello già campione del mondo ORC 2015 e 2016 durante la regata di domenica 25.

Adriano Gambetta, responsabile della base di terra di Adriatic LNG, la società che gestisce il rigassificatore al largo delle coste venete e main sponsor di Chioggia Vela, commenta: “Attendiamo con entusiasmo di consegnare la coppa “Adriatic LNG”, che dallo scorso anno premia il vincitore assoluto di Chioggia Vela. Il rinnovato supporto a questo evento testimonia il crescente interesse di Adriatic LNG nei confronti di una manifestazione che ogni anno riunisce centinaia di appassionati e campioni provenienti da tutto il mondo. Chioggia Vela racchiude i valori della nostra Società: rispetto e passione per il mare, promozione del territorio e sostegno allo sport come veicolo di crescita e integrazione, grazie alla sezione Junior che ha portato a veleggiare più di 400 bambini delle scuole primarie locali. Ringraziamo ancora una volta l’amministrazione comunale di Chioggia e gli organizzatori di Chioggia Vela per averci coinvolti e auguriamo a tutti i partecipanti un buon vento”.

ChioggiaVela sarà anche l’occasione per l’azienda Xeos di testare le proprie t-shirt attrezzate di sensori per monitorare a 360 gradi lo stato di salute di chi la indossa, trasmettendo i dati a un software capace di rilevare l’allarme e trasmetterlo direttamente alla persona, al medico o all’allenatore nel caso di atleti. A coinvolgere l’azienda nella manifestazione è Paolo Zucchini:”Durante la regata avremo la possibilità di consegnare due magliette ad alcuni nostri atleti che daranno l’opportunità all’azienda produttrice di testare gli effettivi risultati”.

È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all’indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all’interno del quale verranno postate le istantanee più belle della manifestazione.

Chioggiavela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal comune di Chioggia -che ne concede anche il patrocinio – con la collaborazione ed il support di Adriatic LNG e Pro Loco Chioggia. Media partner della manifestazione è il portale online Velaveneta.it., mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana sez. di Chioggia, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova e I Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena le Saline, Porto San Felice, Darsena Mosella, Meteorsharing.

