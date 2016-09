PORTO CERVO: FLOTTA SWAN IN STANDBY FORZATO PRIMA DEL GRAN FINALE

PORTO CERVO – Ancora una volta si impossessa della cabina di regia Eolo e, soffiando fino a 35 nodi, impedisce lo svolgimento delle gare nella quinta giornata della Rolex Swan Cup & Swan 45 World Championship. Le classifiche restano immutate ed i leader provvisori sono: Freya (Maxi), Arobas (Mini Maxi), Music (Grand Prix), Sleeper (Sparkman & Stephens), Elena Nova (Swan 45) e Natalia (Swan 42). La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Nautor’s Swan ed il title sponsor Rolex, si concluderà domani, 18 settembre.

Le previsioni meteo già da ieri anticipavano condizioni difficili ma, nella speranza che durante il giorno qualcosa potesse cambiare, si è aspettato prima di annullare le competizioni in programma oggi. Il vento non ha accennato a stabilizzazioni e, dopo accertamenti nello specchio di mare antistante Porto Cervo, il Comitato di Regata ha annunciato lo stop delle regate odierne. Gli equipaggi e armatori si ritroveranno direttamente domattina, per la giornata finale della Rolex Swan Cup & Swan 45 World Championship, pronti a dare il meglio di sé e conquistare uno degli ambiti orologi Rolex in palio per questa edizione da record.

Edoardo Recchi, Direttore Sportivo dello YCCS, a proposito delle condizioni meteo di domani dichiara: “Sono previste condizioni di vento tra i 20-25 nodi di Maestrale che andranno ad aumentare durante la giornata. Quindi si è deciso di anticipare la partenza – se le condizioni saranno favorevoli – nella prima mattinata poiché le previsioni indicano un peggioramento nel primo pomeriggio.”

Intanto anche se gli impegni in mare si sono fermati per oggi, il programma sociale prosegue e, dopo la serata di ieri per festeggiare il cinquantesimo anniversario del cantiere Nautor’s Swan – con le guest star Peter Brunel, chef stellato, e Cecilia Bartoli, celebre mezzosoprano – oggi in serata un altro appuntamento unico: il Rolex Dinner Party presso il Colonna Pevero Hotel. La manifestazione si concluderà domani con la Cerimonia di Premiazione finale in Piazza Azzurra.

Il programma per domani, 18 settembre, prevede percorsi costieri per tutte le divisioni con appuntamento alle 10.30 sulla linea di partenza e si anticipano previsioni di vento a partire da 20 nodi in crescendo.

