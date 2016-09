VENTO INSTABILE, PER AZZURRA UNA GIORNATA DIFFICILE AL MONDIALE TP52

MINORCA – Azzurra chiude sesta e settima nelle due prove svolte. Un risultato poco soddisfacente che sarà di stimolo a fare bene nelle prossime due giornate di regata. Quantum sempre al comando, risalgono Provezza e Ran.

Il vento instabile è stato il protagonista principale della giornata odierna, nella quale i TP52 hanno svolto le due regate a bastone previste dal programma: la prima con circa quindici nodi da sudovest e la seconda con raffiche da nord fino a venti nodi.

Nella prima Azzurra è partita bene anche se schiacciata tra Ran e Phoenix dai quali è riuscita a smarcarsi nei primi minuti di bolina. Successivamente è arretrata in centro flotta ma dopo un buon recupero si apprestava a tagliare il traguardo in quarta posizione quando è stata coinvolta da altre barche in una situazione pericolosa. Per evitare collisioni Azzurra ha perso due posizioni ed è magra consolazione sapere che Sorcha e Platoon sono finiti in fondo alla classifica dopo aver effettuato le rispettive penalità. La regata è stata vinta da Quantum su un coriaceo Ran, che non ha smesso di attaccare fino all’arrivo. Terzo Bronenosec.

La seconda prova è partita subito, con la speranza di concluderla prima del previsto ingresso del vento da nord. Speranza vana: nel corso della prima poppa il Comitato di regata ha annullato poiché le barche hanno dovuto issare il fiocco per raggiungere il gate di poppa. Un vero peccato per Azzurra, che aveva ben interpretato il cambio di direzione del vento ed era in posizione favorevole al secondo posto al momento dell’annullamento.

Dopo una lunga attesa, nel tardo pomeriggio è partita finalmente la sesta regata del Mondiale TP52 di Mahon, con vento da nord sui 18 nodi e mare molto incrociato. Pur con una partenza discreta sul lato favorevole, a sinistra, Azzurra non è riuscita a emergere venendo risucchiata dalla flotta nel corso della prima bolina. Il settimo posto finale è frutto della volontà di recupero nei lati successivi, ma certamente non soddisfa.

“Non è stata una giornata positiva – commenta il tattico Vasco Vascotto – l’unica regata che stavamo per vincere è stata annullata. Il campo di regata dice che c’è un team extraterrestre, poi seguono tutti gli altri e noi stiamo combattendo per essere i primi degli umani”.

Gli fa eco lo skipper Guillermo Parada: “E’ sempre triste aver la consapevolezza di non fare le cose al meglio, e oggi è uno di quei giorni dove nulla è andato per il suo verso. Dobbiamo fare un’onesta analisi delle cause ed essere sicuri che ciò non accada più, almeno avremo la consapevolezza di aver navigato al massimo delle nostre potenzialità, anche se per ora non siamo al livello di Quantum”.

Le regate riprendono domani alle ore 12.30 e come già oggi sarà possibile seguirle in diretta online grazie alle riprese TV trasmesse sul sito ufficiale www.52superseries.comCome di consueto aggiornamenti da campo saranno postati sull’account Facebook e Twitter di Azzurra mentre il Virtual Eye sarà disponibile sul sito www.azzurra.it

52 World Championship – Mahon, Menorca

Standings after Day 3

1 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (2,1,1,2,1,3) 10pts

2 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (6,7,3,6,4,1) 27pts

3 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (9,2,2,10,2,2) 27pts

4 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,10,7,1,6,7) 32pts

5 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,3,5,7,12,8) 40pts

6 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (4,4,10,4,8,11) 41pts

7 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8,9,11,3,4) 43pts

8 Paprec FRA (Jean-Luc Petithuguenin FRA) (3,DNF/13,8,9,5,5) 43pts

9 Alegre, GBR (Andy Soriano USA) (7,5,6,8,9,12) 47pts

10 Sorcha GBR (Peter Harrison GBR) (12,6,4,12,11,6) 51pts

11 Sled, USA (Takashi Okura USA) (11,11,12,3,7,9) 53pts

12 Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (10,9,11,5,10,10) 55pts

