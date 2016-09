AZZURRA E’ VICE CAMPIONE DEL MONDO TP52

MINORCA – Con una bella vittoria nella prima prova di giornata, la barca dello Yacht Club Costa Smeralda consolida la seconda posizione nel campionato del mondo TP52, vinto da Quantum racing.

Non sono bastate cinque vittorie su dieci prove per sconfiggere gli americani di Quantum racing, ma Azzurra cede con onore il trofeo conquistato lo scorso anno.

Nelle acque antistanti Mahon, sull’isola di Minorca, è andato in scena l’atto finale del mondiale 2016 valido come quarta prova della 52 Super Series. Dopo la doppietta di ieri Azzurra si presentava alla partenza con uno svantaggio sul leader ridotto a nove punti. Con onda lunga di quasi due metri e vento da nord attorno ai 15 nodi, Azzurra è partita alla grande andando a vincere con autorevolezza una regata gestita in modo magistrale, mentre Quantum non andava oltre il quinto posto. La distanza si assottigliava così a soli 5 punti e c’era la concreta speranza di poter rimontare fino alla riconferma del titolo mondiale.

La seconda prova si è svolta con vento più instabile e Azzurra, pur partita con grinta, si è ritrovata bloccata da altri concorrenti sul lato sbagliato quando il vento è saltato di quasi 40 gradi nel corso della prima bolina. Poi il recupero in poppa fino al quinto posto, ma una penalità inflitta al gate li ha visti ripatire dal fondo. Una regata storta per Azzurra, che non sminuisce né l’ottimo secondo posto nel campionato mondiale né la seconda posizione nella classifica del campionato 52 Super Series che andrà a concludersi in ottobre a Cascais, in Portogallo.

Nel rinnovare l’ appuntamento all’11 ottobre con la prima prova in oceano, lasciamo la parola ai protagonisti di questo intenso Campionato Mondiale TP52.

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello YCCS: “Mi congratulo con la famiglia Roemmers e tutti i membri del team Azzurra per il secondo posto nel campionato del mondo, dietro a un team che in questa stagione ha dimostrato di essere praticamente irraggiungibile. Tuttavia i nostri ragazzi non hanno mai mollato, cinque vittorie su dieci prove svolte la dicono lunga. Purtroppo non è bastato a riconfermarli campioni del mondo. Con il cuore del tifoso di Azzurra mi congratulo con i vincitori di Quantum, al contempo come Commodoro dello YCCS gioisco perché Doug deVos, l’armatore campione del mondo, è anche socio del nostro yacht club”.

Guillermo Parada, skipper: “Siamo stati bravi ad arrivare a giocarci il titolo con Quantum all’ultima regata, ma dobbiamo riconoscere loro di averlo ben meritato. Noi ci siamo avvicinati molto e questo è positivo per confermarci secondi al termine di questo campionato e ripartire al meglio a Key West in gennaio. Il tempo a disposizione per allenamenti e messa punto sarà molto poco, tra spedizione e manutenzione della barca e le feste natalizie che ognuno trascorrerà con la famiglia.”

Vasco Vascotto, tattico: “Un campionato che poteva essere già chiuso prima di giungere a metà è invece stato riaperto, ci siamo giocati le nostre carte vincendo entrambe le regate di ieri e la prima prova di oggi, con la quale ci siamo portati a soli 5 punti dal leader. Abbiamo cercato di vincere la regata andando sul pin, il lato favorito. Ovviamente Quantum ci marcava, ma quello che dispiace è l’essere stati coperti da due concorrenti non in lotta per le posizioni di vertice. In ogni caso essere vice campioni del mondo non è una disgrazia ma una fortuna! Abbiamo la consapevolezza di aver fatto molti passi avanti, Quantum è ancora leggermente superiore ma noi possiamo giocarcela, abbiamo prospettive sempre migliori, nello sport non ci si può mai fermare e non stiamo certo a guardare!”

Bruno Zirilli, navigatore: “La giornata è iniziata benissimo, con una bella vittoria nella prima prova, la terza consecutiva, la quinta in questo mondiale, Quantum era sotto pressione, a soli 5 punti da noi. Sapevamo che ci avrebbe marcati ma siamo partiti per vincere. L’onda importante faceva però muovere il pin e non era il caso di rischiare troppo, il vento era molto instabile, nel corso della bolina siamo rimasti sotto le vele di altri concorrenti, la regata non è andata avremmo pensato, abbiamo ricevuto una penalità quando avevamo recuperato fino al quinto posto in poppa e infine l’ ultimo lato con enormi buchi di vento. Comunque abbiamo mantenuto il secondo posto, dispiace un po’ per i punti lasciati in classifica generale della 52 Super Series”.

Classifica finale del 52 World Championship Menorca 2016

1 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (2,1,1,2,1,3,2,BFG13,5,5) 35pts

2 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,10,7,1,6,7,1,1,1,10) 45pts

3 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (6,7,3,6,4,1,3,7,10,3) 50pts

4 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (9,2,2,10,2,2,10,6,2,6) 51pts

5 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8,9,11,3,4,7,4,8)

6 5pts 6 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,3,5,7,12,8,4,9,7,7) 67pts

7 Alegre, GBR (Andy Soriano USA) (7,5,6,8,9,12,6,5,8,2) 68pts

8 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (4,4,10,4,8,11,9,11,12,4) 77pts

9 Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (10,9,11,5,10,10,BFD13,3,6,1) 78pts

10 Sled, USA (Takashi Okura USA) (11,11,12,3,7,9,8,2,4,12,) 79pts

11 Paprec FRA (Jean-Luc Petithuguenin FRA) (3,DNF/13,8,9,5,5,11,10,9,9) 82pts

12 Sorcha GBR (Peter Harrison GBR) (12,6,4,12,11,6,5,8,11,11) 86pts

52 SUPER SERIES classifica generale dopo 4 tappe

1. Quantum Racing, 113 pts

2. Azzurra, 180 pts

3. Rán Racing, 191 pts

4. Provezza, 196 pts

5. Platoon, 207 pts

6. Bronenosec Gazprom, 210 pts

7. Alegre, 225 pts

8. Sled, 232 pts.

9. Gladiator, 283 pts

10. XIO Hurakan, 362 pts

11. Paprec Recyclage, 364.2 pts

