Chiarotti per la seconda volta Campione Italiano Offshore in doppio su Lunatika-NTT Data

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DI TRAIANO – La vela in doppio conquista sempre più adepti in tutto il Mediterraneo e Stefano Chiarotti, skipper che corre sotto il guidone del Circolo Nautico Riva di Traiano, ne è attualmente l’indiscusso profeta, il velista che più di ogni altro vince e si spende per questa specialità. Stefano verrà premiato dalla FIV nel corso del 56° Salone Nautico Internazionale di Genova, per essersi aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano Offshore in doppio a bordo del suo Sun Fast 3600 Lunatika-NTT Data.

“Siamo contentissimi per il nostro socio – dichiara il Presidente del CNRT Alessandro Farassino – che ha fatto una stagione strepitosa, iniziando a vincere proprio qui a Riva di Traiano, nella Roma per 2, dove ha corso con Pietro D’Alì e proseguendo su tutti i campi di regata del Mediterraneo. La vela in doppio è sempre stata nel nostro Dna e per questo siamo ‘doppiamente’ felici che a vincere il titolo, da dominatore assoluto, sia stato Stefano Chiarotti”.

“E’ una enorme soddisfazione confermarsi al massimo livello nella vela in doppio – commenta Stefano Chiarotti – e sono contento di appartenere ad un circolo che è attentissimo alla vela X2 e che organizzerà un campionato invernale dedicato proprio agli equipaggi che hanno voglia di regatare in coppia. Gli iscritti sono già tanti e sicuramente sarà bellissimo regatare nell’Invernale di Riva e non fermarsi, come spesso accade nella brutta stagione, per mancanza di appuntamenti”.

Leggi anche: