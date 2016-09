Mondiale Circuito F/500: a Cremona, il piacentino Giuseppe Rossi

CREMONA – Giornata di gare decisamente positiva per i piloti azzurri della motonautica Circuito impegnati oggi a Cremona nella “44^ Giornata motonautica Città di Cremona”. La prova italiana del Mondiale F/500 è stata conquistata da Giuseppe Rossi: il piacentino di Caorso portacolori del Circolo Nautico Chiavenna ha regolato gli avversari grazie a due vittorie ed un secondo posto sulle tre manches di gara a disposizione.

Secondo gradino del podio per Attila Havas, l’ungherese che corre con licenza austriaca, mentre l’austriaco Ferenc Csako si è classificato al 3° posto. Quarta piazza per lo slovacco Marian Jung; quinto di giornata il polacco Marcin Zielinski.

Per Giuseppe Rossi si tratta di una vittoria molto importante che lo conferma saldamente al comando della classifica provvisoria (con 68 punti), seguito, nell’ordine da Jung (p.59), Zielinski (p.54) e Havas (p.45). Sesto posto in classifica provvisoria (8° nella gara cremonese) per Robert Hencs, l’altro portacolori del Circolo Nautico Chiavenna. Il Mondiale F/500 si concluderà in Italia, a Boretto dal 7 al 9 ottobre, con l’assegnazione del titolo iridato 2016.

A Cremona, oggi si è disputato anche il Campionato Italiano della classe O/250, in tappa unica e dunque valido per il titolo tricolore 2016. A vincerlo, con un dominio pressoché assoluto, è stato Claudio Fanzini, il piacentino di Monticelli d’Ongina, residente a Caorso e portacolori dell’Effeci Racing Team.

Fanzini si è infatti aggiudicato 3 delle 4 manches a disposizione, centrando così il primo titolo italiano di questa categoria. L’argento tricolore è andato ad Alessandro Cremona, il piacentino dell’AMD San Nazzaro; bronzo a Daniele Frontoni, il piacentino di Cortemaggiore che gareggia per l’MGF Racing ASND.

La città lombarda ha fatto da scenario anche al Campionato Italiano della classe Osy/400. La gara è andata Federico Polloni, con due vittorie ed un 2° posto sulle tre manches in programma. Polloni, pavese del Club Nautico Gabbiane si è aggiudicato la vittoria e con essa il suo secondo titolo italiano di questa categoria (dopo quello ottenuto nel 2013). Secondo posto nella classifica finale di Campionato Italiano Osy/400 per Igor Vallisa (Effeci Racing Team), mentre il bronzo tricolore è andato a Michael Martino (Mot. Boretto Po).

MOTONAUTICA OFFSHORE ED ENDURANCE DA CHIOGGIA

Si è da poco concluso il “Gran Prix of Italy” Trofeo Città di Chioggia – Memorial Mario Paolo Masiero. Nel Mondiale 3D, che si è disputato in prova unica e dunque valido per l’assegnazione del titolo 2016 di categoria, a laurearsi Campione Mondiale di categoria è stato l’equipaggio del francese Francois Pinelli in coppia con il veneziano Saul Bubacco. Argento iridato all’equipaggio italiano del Tommy Racing, composto da Roberto Amadi e Lorenzo Bacchi. Si è concluso a Chioggia anche il Trofeo Offshore 3000 della stagione agonistica 2016: a vincerlo è stato l’equipaggio napoletano dei fratelli Diego ed Ettore Testa (Circolo Canottieri Napoli).

I testa, vincitori di entrambe le gare in programma nella città veneta, si sono imposti rispettivamente su Massimo ed Andrea Capoferri (Tommy Racing) e Diego Cardazzo ed Alvise Beltrame (D&D Team Offshore). Al duo Capoferri (padre e figlio) è andato l’argento mentre Cardazzo e Beltrame hanno ottenuto il bronzo tricolore. Nel Campionato Italiano Endurance, la penultima tappa della classe Boat Production che si è corsa questo fine settimana a Chioggia è stata vinta dall’equipaggio di Christian Cesati e Natascia Chiossi (Club Nautico Gabbiane); 2° classificato il forlivese Carlo Bentivogli. La vittoria di giornata nel Trofeo Suzuki FIM PRO è andata invece al ligure Ivan Bonini (Woodstock Yachting Club). Il Campionato Italiano Endurance ed il Trofeo Suzuki FIM PRO si concluderanno a Como, il prossimo 7-9 ottobre.

