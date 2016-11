Motonautica, sesto titolo italiano per Diego Testa a bordo di Sorbino Offshore Team

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

NAPOLI – Diego Testa si laurea Campione d’Italia di motonautica per la sesta volta in carriera. Il pilota napoletano, che difende i colori del Circolo Canottieri Napoli, ha vinto le due tappe del terzo ed ultimo appuntamento del 2016, in programma lo scorso fine settimana a Chioggia. Con il doppio successo, Testa, a bordo insieme al fratello Ettore, ha blindato il primato nella classifica generale del Campionato Italiano Classe 3000 di offshore, che deteneva sin dal primo appuntamento stagionale, a Brindisi.

Per il pilota napoletano è un atteso ritorno al vertice: “E’ stato un campionato vinto abbastanza agevolmente, quest’anno sapevamo di essere competitivi e la barca non ci ha tradito – ha detto – Diciamo che è stata un’ottima prova generale in vista del Mondiale 2017, che è in programma nelle acque del Golfo di Napoli. Per me sarà un appuntamento decisivo, forse il più importante della carriera”. Testa ha vinto il Campionato Italiano nel 2001, 2002, 2004, 2007 e 2012, è stato anche 5 volte vicecampione assoluto e vanta un titolo europeo nel 2008.

“Dopo troppi anni a digiuno quest’anno è andato tutto nel migliore dei modi – spiega ancora Testa – Siamo stati bravi a ripartire da zero, lavorando con impegno sulla banchina del Molosiglio e negli allenamenti in mare. Grazie agli sponsor che continuano a sostenerci”.

Per la famiglia Testa la stagione non è ancora finita: il 7-8 ottobre Massimiliano Testa, sedicenne figlio di Diego, affronterà a Como l’ultima tappa del Campionato Italiano Classe GT15: Max guida la classifica generale e andrà a caccia del tris dopo i successi del 2014 e 2015.

