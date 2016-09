Farr 40 International Circuit: Enfant Terrible a Zara per la chiusura del circuito

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ZARA – Inizierà domani nelle acque di Zara, in Croazia, la frazione conclusiva del Farr 40 International Circuit, circuito riservato al monotipo disegnato da Bruce Farr iniziato lo scorso maggio a Sebenico e proseguito a luglio con il Farr 40 European Championship di Ancona.

Attesi protagonisti dell’evento organizzato dalla Farr 40 Class Association, in collaborazione con D-Marin Dalmacija, sono Enfant Terrible-Minoan Lines (Rossi-Radich), vincitore del titolo iridato nel 2013 e del Farr 40 International Circuit 2015, e i due volte campioni mondiali di Plenty (Roepers-Hutchinson), ovvero gli equipaggi indicati come favoriti per la conquista del circuito 2016, avendo vinto il primo la tappa di Sebenico, il secondo l’Europeo di Ancona.

Per l’occasione, il team di Alberto Rossi conterà sulle chiamate tattiche di Jesper Radich, talento danese che in carriera vanta, tra gli altri, un titolo iridato di match race, tre mondiali Maxi e tre titoli europei, oltre a una semifinale di Louis Vuitton Cup, disputata a Valencia nel 2007 quando faceva parte di Desafio Espanol.

L’armatore anconetano, che a giorni volerà a San Francisco per seguire la figlia Claudia impegnata tra le boe del J/70 World Championship con Petite Terrible-Adria Ferries, ha dichiarato: “Dopo il passaggio a vuoto di Ancona, dove nel corso dell’Europeo non siamo riusciti a esprimere al meglio le nostre potenzialità, siamo impazienti di tornare a confrontarci con Plenty e con gli altri equipaggi della classe Farr 40. Gli allenamenti svolti in questi giorni si sono rivelati proficui, e l’inserimento di Jesper Radich nel team è avvenuto in modo alquanto naturale: la sua esperienza in fatto di match race potrà tornare molto utile nel duello con il team di Alex Ropers, che dalla sua avrà un Terry Hutchinson galvanizzato dalla recentissima vittoria nel Mondiale TP52 di Mahon”.

La tappa finale del Farr 40 International Circuit si articolerà su un massimo di dieci prove, da disputarsi tra domani e sabato, quando non potranno essere date partenze dopo le 15. Come da tradizione della classe Farr 40, non sarà conteggiato alcuno scarto,

A Zara, a bordo di Enfant Terrible-Minoan Lines regateranno Alberto Rossi (owner-driver), Jesper Radich (tattico), Andrea Caracci (navigatore), Alberto Bolzan (randista), Claudio Celon (trimmer), Nicholas Dal Ferro (trimmer), Carlo Zermini (pit), Alessandro Siviero (freestyler), Roberto Strappati (albero) e Alberto Fantini (prodiere-comandante).

