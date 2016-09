IL DEUTSCHER TOURING YACHT CLUB SI AGGIUDICA LA SAILING CHAMPIONS LEAGUE

PORTO CERVO – Si è conclusa oggi, sotto il sole splendente della Costa Smeralda con una brezza intorno ai 6 nodi, la finale della Sailing Champions League, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. 32 i team che hanno scaldato il rinomato campo di regata antistante a Porto Cervo con match serratissimi e dopo due giorni di sfide tattiche in mare e 34 race disputati, si aggiudica il titolo di “Best Sailing Team” dell’anno il Deutscher Touring Yacht Club.

Questa mattina alle 10.43, dopo un lieve posticipo della partenza, quando il vento si è sintonizzato sulle giuste frequenze, le squadre hanno ripreso le gare consapevoli di giocarsi oggi il tutto per tutto. Dopo aver completato 14 prove a bordo dei monotipo J/70 nella sola giornata odierna, a riprova dell’alta competitività che caratterizza questo format di regate, si è delineata una classifica finale cortissima.

Con un curriculum di un ottavo, un terzo, sei secondi posti ed una vittoria trionfano i tedeschi Max Weiß, Jonas Vogt, Luis Tarabochia, Laura Fischer del Deutscher Touring Yacht Club, uno dei più giovani equipaggi in gara. Max Weiss, timoniere del Deutscher Touring Yacht Club commenta così la vittoria: “È incredibile quello che è successo qui. Abbiamo avuto un po’ di fortuna con queste condizioni di vento leggero ma alla fine siamo andati bene. Solo poche persone credevano ce la potessimo fare. Non vediamo l’ora di festeggiare.”

Derby svizzero per il secondo posto, che ha visto il Regattaclub Oberhofen con a bordo Stefan Seger, Stefan Pulfer, Jürg Äschlimann e Elianne Böni confrontarsi fino all’ultimo con il Regattaclub Bodensee formato da Julian Flessati, Tobias Rüdlinger, Stephan Ammann e René Ott. Entrambi i Club con due vittorie sulle spalle hanno lottato fino alla fine, tanto che proprio l’ultima gara si è rivelata decisiva e con un secondo posto di giornata il Regattaclub Bodensee conquista la medaglia d’argento lasciando così, a pari punti, il terzo posto overall al suo diretto avversario. Si piazza al decimo posto il Club Canottieri Roggero di Lauria, migliore classificato tra i team italiani in gara con Matteo Ivaldi, Gabriele Bruni, Giuseppe Angilella e Giuseppe Leonardi.

La Cerimonia di Premiazione finale ha visto i tre vincitori overall sollevare il trofeo di una vittoria interamente dedicata ai rispettivi Club e ha chiuso una stagione sportiva intensa per lo Yacht Club Costa Smeralda. Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, commenta così la riuscita dell’evento: “Questa seconda edizione della Sailing Champions League a Porto Cervo ha confermato la popolarità di questa formula: regate veloci, divertenti ed altamente tecniche. I team in gara sono i migliori della propria lega nazionale quindi, naturalmente, il livello delle competizioni è stato molto alto e abbiamo constatato che è cresciuto rispetto alla prima edizione. Ringrazio tutti gli equipaggi che hanno viaggiato dai Paesi Scandinavi, dalla Russia e da tutta l’Europa per confrontarsi nelle nostre acque.”

In arrivo, un anno speciale per lo YCCS che si appresta a vivere il 50° anniversario della sua fondazione e ha già annunciato un calendario fitto di eventi. Il prossimo appuntamento sportivo è dal 1 al 5 marzo 2017 a Virgin Gorda, sede invernale del Club, per la Rolex Swan Cup Caribbean.

