Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2016 a Castiglione del Lago

CASTIGLIONE – Si è confermata, secondo le previsioni, un’ottima occasione di sport e di promozione turistica la 20a edizione di Zucchero a Vela, organizzata dal Club Velico Castiglionese dal 23 al 25 settembre, quest’anno abbinata alla 5a tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport 2016, per le categorie Juiniores e Cadetti.

Le barche della Classe Optimist che hanno partecipato sono state circa 260, condotte da bambine e bambini tra gli otto e i tredici anni. Probabilmente, tante barche tutte insieme nel Lago Trasimeno non si erano mai viste. Il colpo d’occhio era veramente bello: per raggiungere il campo di regata, al largo della Rocca di Castiglione, si è snodata una teoria di vele bianche che andava dal porto del Club Velico alla Rocca. Il segretario nazionale dell’AICO (Associazione Nazionale Classe Optimist ) Norberto Foletti, davanti ai bambini riuniti prima delle regate, ha espresso la sua notevole ammirazione e motivazione, sottolineata da un velo di commozione, nel trovarsi in mezzo ad una grande e affollata festa di sport. Tante le ulteriori presenze dovute ad allenatori e familiari.

Tempo splendido, ma il vento bizzoso ha permesso di effettuare due regate sabato con 10-12 nodi e nessuna domenica perché entrato troppo tardi rispetto ai limiti temporali di regata.

In classifica generale, Categoria preagonisti 1^ Dario Bonaccini Olivieri, CV Castiglionese, 2^ Enrico Cossignani AS Nautica Picena, 3^ Diego Zucchini CV Castiglionese; Categoria Cadetti 1^ Emma Mattini (2005) Fraglia Vela Riva, 2^ Alessandro Cortese (2006) Club Velico Crotone, 3^ Giacomo Guardigli (2005) CNAV Cervia; Categoria Juniores 1^ Marco Gradoni (2004) Tognazzi Marine Village, 2^ Marco Gambelli (2004) CN Senigallia, 3^ Maxime Winand (2004) CV Ravennate.

A margine della manifestazione, si è svolta anche l’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche sociali dell’AICO, con la conferma di Norberto Foletti, segretario nazionale Classe Optimist, e Daniela Caselli e Stefano Amadei nel Consiglio direttivo.

