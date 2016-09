LA GRANDE VELA ALLA PORTOPICCOLO MAXI RACE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TRIESTE – Da oggi si entra nel vivo del fine settimana dedicato alla Portopiccolo Maxi Race 2016 e alla quarantacinquesima edizione del Trofeo Bernetti, regate che sanciscono la stretta sinergia tra due realtà di base a Sistiana: lo Yacht Club Portopiccolo, che rappresenta l’anima sportiva dell’omonimo resort, e l’ultracentenaria Società Nautica Pietas Julia.

Sabato 1 ottobre alle ore 12.00 scatterà la prima delle due prove a bastone dell’edizione 2016 della Portopiccolo Maxi Race, regata riservata a scafi di lunghezza superiore a 13.50 metri, che conta già sulla presenza confermata di alcuni big. Sul campo di regata di Sistiana si sfideranno il TP52 A-Team di Giorgio Martin, Chandra lo splendido oneoff 56 firmato German Frers e timonato da Marco Furlan, il 100 piedi Mrs.7 di Claudio de Eccher affiancato dallo skipper Alberto Bolzan e con Stefano Spangaro alla tattica, Anywave condotto come di consueto da Alberto Leghissa, i croati di Shining Umago Maxi di Zeljko Perovic e Molo Longo Tuttatrieste timonata da Rajko Kujundzic, solo per citarne alcuni. Nell’ambito della Portopiccolo Maxi Race si assegnerà anche il Trofeo Solaris, destinato al vincitore della classifica riservata agli scafi del cantiere di Aquileia.

La giornata di sabato sarà all’insegna non solo della grande vela ma anche della solidarietà. Portopiccolo ospiterà un crew party per tutti gli equipaggi iscritti alla Portopiccolo Maxi Race e al Trofeo Bernetti in cui protagonisti saranno gli chef del Falisia a Luxury Collection Resort & Spa che proporranno un menù a base di amatriciana, allo scopo dichiarato di scatenare la generosità degli ospiti in una raccolta fondi ad offerta libera.

La giornata di domenica 2 sarà dedicata al classicissimo appuntamento del Trofeo Bernetti, regata giunta alla quarantacinquesima edizione e organizzata dalla Società Nautica Pietas Julia, evento in cui sono attese oltre 150 imbarcazioni per le categoria OPEN e ORC. La prova costiera, sul percorso con partenza da Trieste e arrivo a Sistiana ai piedi delle falesie di Portopiccolo, sarà valida anche per la classifica generale della Portopiccolo Maxi Race.

