Riprende il Circuito Nazionale J24: al via la quarta tappa del 2016

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BRENZONE – Archiviate le tappe di Nettuno, Livorno e Carrara (che ha ospitato il Campionato Nazionale) e la pausa estiva, l’agguerrita Flotta del monotipo più popolare al mondo progettato da Rod Johnstone, è pronta a scendere nuovamente in acqua per una nuova tappa, la quarta, del Circuito Nazionale J24 che quest’anno è articolato su sei manche da aprile a novembre.

Per gli equipaggi J24 di tutta la Penisola, infatti, è tempo di essere nuovamente grandi protagonisti e lo saranno nelle acque benacensi antistanti Castelletto di Brenzone dove da domani, sabato 1° ottobre, a domenica 2 si svolgerà la quarta tappa, organizzata dal Circolo Nautico Brenzone (www.cnbvela.it).Sono previste cinque prove: tre nella prima giornata (il segnale di avviso della prima regata sarà dato alle ore 13) e due in quella conclusiva (quando non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16).

Saranno premiati i primi tre classificati.Dopo la novità della trasferta gardesana, il Circuito Nazionale 2016 che assegnerà l’ambito Trofeo J24, proseguirà con il tradizionale Trofeo Circolo Nautico Amici della Vela in programma nelle ospitali acque di Cervia dal 15 al 16 ottobre, (www.circolonauticocervia.it), e si concluderà con una piacevole trasferta in Sardegna dove dal 12 al 13 novembre è prevista la Coppa Italia organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo (www.ycpr.it).

