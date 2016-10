A Limone sul Garda Brad Gibson si conferma Campione del Mondo classe Marblehead

LIMONE SUL GARDA – Si conclude con una giornata intensa il 17° Campionato del Mondo Classe Marblehead organizzato dal North West Garda Sailing, il sodalizio velico nato lo scorso anno dalla fusione tra il Circolo Vela Limone ed il Vela Club Campione e svolto a Limone sul Garda. Dopo un avvio incerto Brad Gibson domina in modo netto aggiudicandosi il titolo con ben 39 punti di vantaggio sul secondo, scartando un quarto posto e un sesto.

Discorso diverso invece per quanto riguarda la lotta per il secondo e terzo posto dove i concorrenti erano distanziati da pochi punti; l’ultima regata è stata decisiva. Matteo Longhi (alfiere North West Garda Sailing) ha difeso con determinazione il secondo posto.

Terzo Graham Bantock che riesce a superare proprio all’ultima prova il francese Marc Pomarede. La forte squadra inglese piazza ben 5 concorrenti nei primi 10 posti aggiudicandosi cosi anche il trofeo per la miglior Nazione.

Il comitato di Regata presieduto dal Francese Pierre Gonnet (promotore della Tricastine Cup) in 5 giorni di regata ha portato a termine 15 turni completi per ognuna delle 5 flotte presenti (sommano 75 prove).

Presente alle premiazioni il Sindaco di Limone sul Garda Franceschino Risatti che ha ringraziato i concorrenti e ha dato loro appuntamento al 2017 per un evento internazionale.

In generale i concorrenti hanno espresso soddisfazione per l’evento e per l’Ospitalità di Limone sul Garda

Già da oggi alle ore 09:00 inizia il Mondiale 10rater, con 48 concorrenti da 14 nazioni che nell’arco di tre giorni di regate tenteranno di conquistare l’8° titolo continentale.

