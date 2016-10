A Riva di Traiano un “Invernale” con tanti equipaggi in doppio

RIVA DI TRAIANO – Aumentano le iscrizioni al prossimo Campionato Invernale di Riva di Traiano-Trofeo Paolo Venanzangeli, che si correrà a partire dal 6 novembre 2016, e continua senza sosta la crescita del fenomeno “X2”, ovvero della vela in doppio.Le iscrizioni in questa categoria sono già 10, un numero importante che costituisce un punto di partenza per una nuova dimensione dell’attività della vela in doppio anche d’inverno.

“Si stanno iscrivendo in tanti – conferma il Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano Alessandro Farassino – e questo proliferare degli equipaggi in doppio ci fa ovviamente piacere, anche se non sottovalutiamo le difficoltà che deriveranno da questa presenza numerosa. Con il direttore del Comitato di Regata, Fabio Barrasso, abbiamo già affrontato il problema e gli equipaggi in doppio avranno, sullo stesso campo di regata di chi corre in equipaggio, un percorso ad hoc che consentirà loro di regatare in tutta sicurezza. Gli iscritti confermati sono già 10, a partire dal campione italiano offshore in doppio Stefano Chiarotti su Lunatika-NTT Data, ma ne attendiamo altri.

La scelta di correre in doppio è figlia certamente della grande difficoltà di mettere insieme equipaggi competitivi, ma anche dall’accresciuta professionalità dei nostri regatanti, che vincono e sono competitivi in ogni parte del Mediterraneo ed anche in Oceano”.Il Campionato Invernale di Riva di Traiano Trofeo Paolo Venanzangeli si correrà in 9 prove, con inizio il 6 novembre 2016 e conclusione il 12 marzo 2017.Poi, per non smentirsi, sarà di nuovo Roma per 2.

