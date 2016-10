LA BARCOLANA DI TRIESTE VERSO I 1000 ISCRITTI

TRIESTE – A meno di una settimana dalla regata, la Società Velica di Barcola e Grignano ha fatto un punto sulle iscrizioni: erano 950 gli armatori che alle 18 di ieri avevano già formalizzato la propria partecipazione. Numerose le curiosità sugli iscritti: al di là del Friuli Venezia Giulia, con 477 partecipanti, al momento è il Veneto la seconda regione con un totale provvisorio di 192.

Tra questi la provincia di Treviso, con 65 registrati, è la più numerosa. Segue l’Emilia Romagna, che ha iscritto già 42 imbarcazioni, quindi la Lombardia: niente mare, ma ben 33 presenze al momento, con la zona del bresciano ben in evidenza. Non mancano barche provenienti dal Sud Italia: già partiti gli equipaggi dall’Abruzzo, ben sette, e in viaggio anche quelli che hanno il maggior numero di miglia da percorrere, ovvero i quattro liguri, tre da La Spezia e uno da Genova. Andando oltre confine ad ora sono 21 gli austriaci che si presenteranno sulla linea di partenza, e 47 quelli della costa slovena. Tra gli iscritti anche il Prefetto di Trieste, Annapaola Porzio, che ieri l’altro ha formalizzato la partecipazione della barca di famiglia, un 40 piedi.

Continuano intanto le vittorie all’Instant Win tra coloro che formalizzano le iscrizioni: quest’anno, infatti, nelle sacche sono stati inseriti dei premi speciali tra cerate SLAM, biciclette EKLETTA a pedalata assistita e cannocchiali NIKON. 42 fortunati torneranno a casa con una sacca particolarmente ricca: alcuni premi – una bici e alcune cerate – sono già stati consegnati, ma ancora molti sono da estrarre tra coloro che lo faranno nelle prossime giornate!

Battesimo della bora ieri per gli otto cuochi stellati di Barcolana Chef, che nel pomeriggio hanno navigato in Golfo assieme agli esperti velisti della Barcolana sperimentando le raffiche che si sono aperte oltre ai venti nodi tra Miramare e il Faro della Vittoria. La Bora non ha permesso di regatare, ma anche così è stata una giornata di mare e di vento in perfetto stile Barcolano.

Nel pomeriggio, dopo essere rientrati a terra, gli Chef si sono recati alla illy dove hanno iniziato a preparare i piatti per la gara di cucina in programma in serata: nell’esclusiva cornice della Galleria illy un centinaio di ospiti potranno questa sera apprezzare i menù che parlano del territorio. In cucina, assieme agli chef i due pasticceri Paolo e Sandro Maritani, e gli studenti dell’Istituto Bonaldo Stringher, la scuola alberghiera del Friuli Venezia Giulia che, come in un vero equipaggio, avranno il privilegio di far parte della brigata di cucina. Gli ingredienti della gara sono stati scelti dal cibario del Friuli Venezia Giulia e messi a disposizione da Pasta Zara e dall’ERSA (Ente regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura).

“Barcolana è uno dei simboli di Trieste, una manifestazione che rappresenta in modo inequivocabile lo spirito della città e l’amore dei triestini per il mare, per la vela e anche per la cucina. Nata in un’atmosfera di festosa amicizia, Barcolana Chef valorizza il territorio e le sue eccellenze aprendole ai grandi cuochi italiani. È un onore e una gioia per illycaffè ospitare e supportare questo evento”, dichiara Andrea Illy, presidente della illycaffè.

Mentre continuano gli eventi culturali legati a Barcolana, con il grande successo della mostra VENTO al Salone degli Incanti, domani sarà la giornata che la Barcolana dedica al sociale, con la regata “Fuorivento” organizzata da una serie di realtà del settore onlus con la Barcolana e la Società Triestina della Vela e in collaborazione con il Comune di Trieste; a terra la Barcolana per il sociale avrà come base operativa Piazza Cavana, dove alle 16 si svolgeranno le premiazioni, la mostra mercato di prodotti artigianali del settore non profit e la grande festa di presentazione di “Onlus By Night”: ogni anno, infatti, una onlus viene associata alle barche della Jotun Cup, la regata in notturna di sabato 8 ottobre, al fine di dare visibilità e ruolo alle associazioni. “Ringrazio l’assessore Grilli”, ha dichiarato il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, “che ha accolto la nostra richiesta di valorizzare in una giornata tutte le attività sociali promosse dal Comune di Trieste nell’ambito del nostro evento. Domani sarà una bella giornata di vela, vento e solidarietà; a terra avremo la Magic Orchestra e numerose altre iniziative, perché la vela è soprattutto e prima di tutto condivisione”.

Oggi alle 11, in Piazza Barcolana (hospitality SLAM), l’Istituto tecnico Nautico e Barcolana presenterà le attività organizzate per coinvolgere gli studenti della scuola nell’evento. Si tratta sia della partecipazione a regate che di attività formative. Nell’occasione, la Barcolana consegnerà agli studenti le maglie “crew”, dedicate a tutti i volontari dell’evento.

