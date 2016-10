Pubblicato il bando di regata del 40esimo Campionato Invernale

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Si svolgerà dal trenta ottobre al venti novembre la quarantesima edizione del Campionato Invernale d’altura, che è organizzato a Chioggia da Il Portodimare – il circolo velico con sede a Padova – con la collaborazione di Darsena le Saline, il moderno marina situato in centro città che sarà anche la sede logistica della kermesse.

La manifestazione, aperta a tutte le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC o IRC, si articolerà su cinque giornate. Dopo la giornata inaugurale del 30 ottobre la kermesse proseguirà il 5-6-12-13-20 novembre, mentre le giornate del 12 e 19 novembre verranno utilizzate come eventuali recuperi. Il comitato organizzatore prevede inoltre lo svolgimento di più prove al giorno, in ogni caso la manifestazione sarà comunque valida con qualsiasi numero di prove disputate.

Le imbarcazioni partecipanti al campionato non residenti a Chioggia, saranno ospitate per il periodo della manifestazione presso Darsena Le Saline.

Tutti coloro che intendono partecipare al Campionato Invernale, dovranno far pervenire il modulo di iscrizione presso la segreteria de Il Portodimare, situata in Via G. Acerbi 3, 35136 PADOVA(Zona Montà) Tel 049/713290, entro giovedì 27 ottobre 2016, mentre le iscrizioni saranno perfezionate presso a segreteria della manifestazione che sarà allestita presso la club house di Darsena Le Saline.

Numerosi, anche per l’edizione di quest’anno, i premi messi in palio dal comitato organizzatore: il Trofeo Challenge «Giorgio Scionti» all’ imbarcazione del primo raggruppamento ORC prima classificata in overall, il Trofeo “Gianmaria Pulina” all’imbarcazione del secondo raggruppamento ORC prima classificata in overall il Trofeo Challenge «Presidente PDM» all’ imbarcazione prima classificata IRC in overall Trofeo “Sergio Palmi Caramel” al socio o ai soci de Il Portodimare che meglio hanno rappresentato i valori del circolo nella stagione 2015/16 in base a motivazione espressa dal Consiglio Direttivo. Sarà assegnato un premio al primo, secondo e terzo per ogni classe e/o raggruppamento nella classifica finale.

Leggi anche: