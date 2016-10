CONCLUSO CON SUCCESSO A CAMPIONE L’INTERNATIONAL 420 CLASS HIGH LEVEL COACHES CLINIC

GARDA – Si è concluso ieri, dopo cinque intensi giorni a Campione del Garda, presso la struttura di Univela, l’International 420 Class High Level Coaches Clinic, appuntamento organizzato dalla classe internazionale 420 e riservato agli allenatori, in cui si è discusso di tattica, strategia, esercitazioni, regole di regata e altri aspetti legati all’agonismo.

Al clinic, supportato dalla Federazione Italiana Vela, che credendo in questo progetto teso alla crescita degli allenatori soprattutto in campo internazionale, ha contribuito fattivamente all’evento ospitando i partecipanti nella struttura Univela di Campione, erano presenti tecnici provenienti da Gran Bretagna, Malesia, Polonia, Romania, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia, tutti “a lezione” da docenti d’eccezione come Jim Saltonstall, Nikos Drougkas, Pedro Pinto, Matias Bonet e Marco Versari.

“E’ stato un appuntamento molto importante, che come FIV abbiamo supportato al meglio, visto che si è trattato di un incontro decisamente utile per la crescita dei nostri tecnici”, ha dichiarato in proposito Alessandra Sensini, DT dell’attività giovanile della FIV. “Questi clinic sono importanti non solo a livello tecnico, ma anche per entrare in contatto con realtà di livello internazionale e nel caso specifico, con uno staff certificato World Sailing. Si tratta di occasioni da non perdere e mi fa piacere che abbia riscosso il successo che merita”.

