A Villanova la Lega Navale si aggiudica la selezione regionale di pesca in apnea

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

OSTUNI – Si svolgerà a Villanova, presso la sede della Lega Navale, la prossima tappa regionale per la selezione al campionato italiano degli atleti di pesca in apnea. La notizia è ufficiale e proviene direttamente dalla federazione (F.I.P.S.A.S.), cha ha scelto la Lega Navale e la A.S.D. “Apneaenergy” come organizzatori. La data fissata è quella di domenica 16 ottobre, anche se è previsto un rinvio al 30 ottobre in caso di meteo avverso.

I migliori atleti del Sud Italia si contenderanno la qualificazione per la gara nazionale e Villanova si prepara ad accoglierli con tutti gli onori; al vincitore il trofeo intitolato alla memoria di Scipione Barnaba, il ragazzo che l’anno scorso, proprio alla vigilia del diciottesimo anno, ha perso la vita a Savelletri durante un’immersione in apnea.

E sì perché lo sport non è solo agonismo ma è anche solidarietà e coraggio; sono questi i valori che insegna a chi lo pratica, soprattutto quando la disciplina impone una adeguata preparazione atletica, proprio come l’apnea. Agli organizzatori va il merito di aver ottenuto per la Città Bianca un evento sportivo di grande rilievo, grazie anche al contributo di quanti lo hanno sponsorizzato con le loro attività, segno che la campagna di sensibilizzazione al nostro mare e alle sue attività sta portando buoni frutti. Evidentemente la strada è quella giusta e bisogna continuare a percorrerla!

Sponsor ufficiali: Ceramiche D’Alò, Caseificio Artigianale di Paolo Roma, Croce Bianca Fiorini, Led Elettronica, Parafarmacia di Angelo Pacifico, Punto Pesca Sub, Dive Blu Bari, Coltelleria Arrotineria di Mimmo Cavallo. Per gli appassionati e i curiosi l’appuntamento è per domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 13 a Villanova, direttamente sul piazzale della Lega Navale.

