Sul Lago di Como la 67^ Centomiglia e il Campionato Mondiale ed Italiano di Endurance

COMO – E’ tutto pronto a Como, per uno dei più importanti appuntamenti in chiusura della stagione motonautica 2016. Organizzatore dell’Evento è lo Yacht Club Como MILA–CVC.

Domani e domenica 9 ottobre, sulle acque del Lario si correranno la storica Centomiglia, arrivata quest’anno alla 67^ Edizione, il Campionato Mondiale Endurance Gruppo B e la 2^ ed ultima tappa del Campionato Italiano Endurance classi Sport e Boat Production, con l’elezione dei vincitori di categoria. Infine in programma anche l’ultima tappa del Trofeo Suzuki FIM Pro.

Il Mondiale Endurance Gruppo B è in tappa unica e dunque i piloti di questi potenti scafi lotteranno per la conquista del titolo 2016. In totale, a sfidarsi saranno 25 equipaggi provenienti da 5 diverse Nazioni (Spagna, Germania, Belgio, Svizzera ed Italia). A Como, è prevista inoltre la disputa della 2^ ed ultima tappa del Campionato Italiano GT15, classe riservata ai giovani piloti dai 14 ai 18 anni di età. Diciassette i piloti iscritti, tra cui il leader della classifica provvisoria, il napoletano Massimiliano Testa.

Le gare Endurance si disputeranno come da programma orario allegato: sabato 8/10/2016: ore 12.30; gara 1 Endurance (C.M. + C.I.); ore 14.45 gara 2 Endurance. Domenica 9/10/2016: ore 14.30: gara 3 Endurance e Start Centomiglia. Premiazioni ore 19.00.

