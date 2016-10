DOMENICA IL VIA AL QUARTO CAMPIONATO DELLA LANTERNA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GENOVA – Scatta domani, 9 ottobre, la quarta edizione del Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto. L’evento nasce in risposta al desiderio dei regatanti, sempre più crescente, di potersi confrontare nell’autunno genovese. Luogo dell’appuntamento è il Campo Charlie, nello specchio acqueo antistante la zona Lanterna, sul quale gli equipaggi affronteranno percorsi a bastone. La novità della stagione 2016, supportata da Cantieri Mostes di Pra’ e Innova Serramenti di Sestri, riguarda la nuova formula: 4 regate nell’arco di tre week end consecutivi.

Il via a ogni regata verrà dato alle 10:30 e dopo la prima giornata preceduta dal briefing di oggi (ore 18:30), le sfide si svolgeranno sabato 15, domenica 16 e domenica 23 ottobre con, a seguire, la premiazione. Al momento sono iscritti 7 monotipi J24, 10 scafi in classe ORC, 20 in classe Libera e 8 in classe Mini 6.50, novità del 2016, ai quali è dedicato un percorso più idoneo alla tipologia di barca.

“Il Campionato della Lanterna, così come il nostro circolo, nasce dall’idea di un gruppo di amici con la comune passione per la vela”, spiega il Presidente Ernesto Moresino, veterano della classe Mini 6.50. “Lo spostamento al mese di ottobre è funzionale a non interferire con altre regate invernali e rimaniamo in attesa di sviluppi importanti per l’edizione 2017”. Nuova formula: “A inizio autunno si potrà godere di un meteo favorevole e noi crediamo nell’apprezzamento generale dei partecipanti per una nuova formula che concentra l’evento nell’arco di tre week end consecutivi”, aggiunge il dirigente Massimo Agostini.

Il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto nasce con la finalità di organizzare e promuovere attività ed eventi velici e di diffondere i valori della Nautica e della Marineria, con un’impronta sportiva e orientata a creare occasioni di incontro tra tutti gli appassionati. Il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto organizza una serie di regate, tra cui il Trofeo Marina Genova Aeroporto, il Campionato della Lanterna e una serie di manifestazioni che sono un invito a veleggiare insieme, come la Veleggiata di Natale, ma anche eventi culturali relativi al mondo del mare, della vela e dei viaggi. Collaborano al successo della manifestazione anche ANSD Asper, CN L. Rum, CN Il Mandraccio, CN Ilva, ASD Pescatori Pra e ANSD.

Leggi anche: