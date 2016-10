TROFEO PINO CARABELLESE PER OPTIMIST A BARI

BARI – Torna l’immancabile appuntamento con il Trofeo Pino Carabellese messo in palio dalla famiglia Carabellese e organizzato dal Circolo della Vela Bari, che come consuetudine chiude la stagione agonistica della classe Optimist dell’VIII Zona FIV. Curato dalla sezione nautica del CV Bari sotto la guida del direttore sportivo Gigi Bergamasco, il trofeo è nato con l’intento di onorare la memoria del grande appassionato di navigazione a vela e mare Pino Carabellese ed è arrivato quest’anno alla sua decima edizione come uno degli appuntamenti più sentiti della classe.

La regata è in programma per domani, domenica 9 ottobre, a Bari nelle acque antistanti il Lungomare Sud con inizio alle 11:30. Tre le prove previste dal Bando di regata sia per gli Juniores, sia per i Cadetti. La regata, tuttavia, sarà valida anche se si porterà a termine una sola prova. Non sono previsti scarti. Saranno premiati i primi tre classificati Juniores, i primi tre classificati Cadetti, la prima ragazza Juniores e la Cadetti. Ultimo riconoscimento andrà al primo Cadetto nato nel 2007.

In palio, oltre all’ambito Trofeo, anche il podio del Campionato Zonale di classe delle categorie Juniores e Cadetti. Previsti 50 atleti provenienti da tutta la Puglia di cui 18 del CV Bari che al momento guidano le classifiche in entrambe le categorie e sono pronti a scendere in acqua per confermare gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti cinque tappe di Trani, Porto Cesareo, Taranto, Bari e San Cataldo di Lecce).

