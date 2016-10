OGGI ALLE 11:30 LA PARTENZA DELLA BARCOLANA DI TRIESTE

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

TRIESTE – Vigilia semi autunnale per la Barcolana di Trieste, che oggi, domenica 9 ottobre, sarà protagonista nel Golfo di Trieste. La grande festa della vela è stata preceduta ieri da una giornata di regate: in acqua le bellissime barche della Barcolana Classic Trofeo Siad, gli Este24 nella TriESTE, i piccoli meteor e gli UFO 28 in serata per la sempreverde Jotun Cup di fronte al Bacino San Giusto.

Numerose le imbarcazioni che sono giunte nelle ultime ore, dopo aver sfidato nel medio Adriatico meteo impegnativo e onda formata che hanno rallentato l’arrivo degli equipaggi, impegnati con grande determinazione in una crociera autunnale. Al momento sono 1752 gli iscritti, con la sede della SVBG ancora stracolma di persone.

La grande festa della Barcolana ha riempito il Villaggio e la città con una giornata di mare raccontato: dalla puntata in diretta di Linea Blu su RaiUno a Barcolana di Carta con il Gruppo Feltrinelli, che ha portato nella “Piazza Barcolana” centinaia di persone ad ascoltare le storie di mare di Gabriele Romagnoli, scrittore e direttore di Rai Sport, mentre Paolo Rumiz si è trasformato in un cantastorie, a raccontare Trieste e il suo mare con, ad ascoltarlo tra il pubblico, anche Beppe Severgnini.Massima attenzione al meteo: causa condizioni meteo, la partenza è posticipata alle ore 11:30.

REGATE DI IERI

Barcolana TriESTE – Temperature quasi invernali, con vento dal quadrante est sui 10 nodi ha caratterizzato le tre regate mattutine di Barcolana TriESTE, evento organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con la Lega Navale di Trieste, riservato al monotipo Este 24 e valido come sesta ed ultima tappa del Circuito Nazionale di Classe. Molto combattute le prove di sabato mattina con Pickwick (al timone Paolo Brinati) che ha regatato in crescendo, realizzando un 3-2-1 e attualmente in testa nella classifica provvisoria; prestazione opposta invece per Aniene Young (con al timone Luca Tubaro), secondo a tre punti di distacco dal primo dopo un’iniziale vittoria in regata 1, seguita da un terzo e un quinto. Terzo posto provvisorio ad un punto dal secondo di Supersilvietta di Michelangelo Tardioli (owner driver), sempre nella top 4 con un 2-1-4. In serata la quarta prova, e la classifica finale si comporrà anche del risultato che gli equipaggi otterranno domani in Barcolana.

Barcolana Classic: Annie vince il Trofeo SIAD – Il fascino della Barcolana Classic Trofeo SIAD non ha eguali: preceduta dalla sfilata in Bacino San Giusto la regata organizzata grazie all’apporto tecnico dello Yacht Club Adriaco porta in Barcolana la storia della vela con protagonisti gli scafi di un tempo, suddivisi nelle categorie barche d’epoca, classiche, passere, Sciarelli e Spirit of Tradition. Due i premi speciali assegnati: il primo è il Trofeo SIAD assegnato all’imbarcazione che meglio rappresenta lo spirito, il restauro e l’amore per le barche a vela d’epoca, che quest’anno è stato assegnato la giuria di esperti ad Annie (Austria) per il recupero particolarmente curato. Il secondo premio speciale, assegnato per la prima volta alla Barcolana Classic, è il piatto ricordo “Budinich100″, vinto dal sedicesimo arrivato per celebrare il centenario della nascita di Paolo Budinich, socio e velista dello Yacht Club Adriaco e conosciutissimo fisico teorico di fama internazionale, nonché uno dei fondatori del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste.

La flotta di Barcolana Classic, con quasi 100 imbarcazioni al via, ha completato i due giri di percorso nel tratto di Golfo più suggestivo di Trieste, tra il Faro della Vittoria a Barcola e il Castello di Miramare: uno spettacolo nello spettacolo che rende Barcolana Classic una regata di stile e fascino. Il vento da nord-est sugli 8 nodi ha permesso anche alle più piccole imbarcazioni di navigare ad una discreta velocità e concludere il percorso tra incroci e bordi anche combattuti.

Leggi anche: