Paul Cayard e Daniele Bresciano firmano il Trofeo Polo Star 2016

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Nel week appena concluso, le acque antistanti Lido di Camaiore (nel tratto di mare davanti all’Hotel Ariston e alla spiaggia dove, contemporaneamente, si è svolto la Polo Beach Cup Versilia Tuscany) hanno fatto da palcoscenico al Trofeo Polo Star 2016, manifestazione riservata alla Classe Star e organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, l’International Star Class Yacht Racing Association (ISCYRA) e con la SSL (Star Sailors League) nell’ambito del Polo Star Event.

Grazie alla vittoria nella terza ed ultima prova e a due regolarissimi secondi posti nelle regate disputate sabato, il fuoriclasse statunitense Paul Cayard e Daniele Bresciano (il noto velista viareggino che ha preso parte, fra l’altro, a diverse America’s Cup con il Moro di Venezia e Luna Rossa) hanno firmato il Trofeo Polo Star 2016 (5 punti; 2,2,1). Per i campioni greci Emilios Papathanassiou e Antonis Tsotras, protagonisti delle due regate portate a termine nella giornata d’apertura e caratterizzate da vento sui 18 nodi e onda, un terzo posto assoluto (10 punti; 1,1,8) nella scia di Giampiero Poggi e Manlio Corsi (AV Bracciano, 8 punti; 3,3,2).

Premiati anche Dario Noseda con Oriano Lanfranconi (Top Vela, 5,7,3 i loro parziali) e Edoardo Possati con Giambattista Giacchetti (SV Viareggina 7,4,4) che hanno chiuso ex aequo a 15 punti in quarta e quinta posizione. Nel corso della premiazione, sono stati inoltre consegnati il Trofeo Master a Daniele Mugnaini e il Trofeo Gran Master ad Antonio Balderi, entrambi portacolori della S.V. Viareggina.

“Dopo vent’anni, ritrovarci a regatare insieme, a Viareggio e con una Star è stato davvero bellissimo – aveva commentato il fuoriclasse Daniele Bresciano al termine delle prime due regate nella giornata d’apertura – Papathanassiou e Tsotras, regatando insieme da una decina d’anni, sono affiatatissimi. Noi, invece, non ci vedevamo da tanto tempo ed inoltre queste condizioni di vento forte non sono le nostre. Comunque ci stiamo divertendo tantissimo ed è stato veramente piacevole tornare a regate insieme.

La seconda prova odierna è andata meglio: pur avendo chiuso ancora al secondo posto, ci siamo mantenuti in testa quasi fino alla fine. E ci sono ancora le prove di domani…” Ed infatti la terza ed ultima regata, disputata domenica e vinta da Cayard-Bresciano si è dimostrata decisiva per la vittoria finale. A garantire la sicurezza in mare, come sempre, la Capitaneria di Porto di Viareggio mentre Franco Manganelli ha presieduto il Comitato di Regata.

Archiviato il Trofeo Polo Star, l’attenzione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è tutta rivolta alla XII edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio che da giovedì 13 a domenica 16 ottobre catalizzerà l’attenzione non solo degli appassionati di Vela ma anche dei numerosi turisti e di tutti i viareggini. Al più importante raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali a vela e motore sono attese oltre quaranta scafi provenienti da diverse nazioni, che verranno suddivisi in varie categorie (Epoca, Classiche, IOR, ecc.) a seconda dell’anno di costruzione. L’evento è organizzato dal Club Nautico Versilia e dall’Associazione Vele Storiche Viareggio con la partnership di A.I.V.E. (Associazione Italiana Vele d’Epoca).

Molteplici ed interessanti gli eventi collaterali organizzati a terra nel corso delle quattro giornate: mostre di fotografia, pittura, visite guidate ai cantieri di restauro e una cena per gli equipaggi presso lo storico cantiere Del Carlo di Viareggio.

