52 SUPER SERIES: DA DOMANI ULTIMO ATTO A CASCAIS, AZZURRA E’ PRONTA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CASCAIS – Fino a sabato 15 si svolgerà sulla costa lusitana l’ultimo atto della stagione 2016 della 52 Super Series. Martedì 11 alle 13.30 ora italiana prenderà il via la prima regata.

Ultimo atto del 2016 per Azzurra e l’intera flotta della 52 Super Series riunitasi sull’Atlantico, a Cascais, per il gran finale. Anche se il vantaggio di Quantum rispetto al resto della flotta appare incolmabile, il secondo posto di Azzurra con 5 vittorie parziali su 10 prove disputate nella precedente tappa di Mahon, valida come campionato mondiale, danno la giusta carica al team italoargentino che regata per il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda.

“Al Mondiale di Menorca abbiano concluso secondi in modo consistente – afferma lo skipper Guillermo Parada. Non vediamo l’ora di mostrare ulteriori miglioramenti qui a Cascais. Vogliamo impostare un finale importante per proseguire da subito al meglio la stagione 2017 che prenderà il via in gennaio a Key West, nel sud della Florida. Siamo cresciuti e pensiamo di aver colmato quella differenza di prestazioni rispetto al leader che ci ha rallentato nella prima parte della stagione.”

L’obiettivo di Azzurra è quello di confermare la seconda posizione attualmente detenuta in classifica generale provvisoria, con 11 punti di vantaggio su Rán Racing e 16 punti su Provezza. Un risultato alla portata di Azzurra secondo il suo navigatore, Bruno Zirilli: “Il processo di sviluppo della barca prosegue in vista del 2017, le mie analisi sull’enorme mole di dati ricavati in regata confermano il netto miglioramento di perfomance già dimostrato dai risultati, siamo quindi fiduciosi nella nostra barca e convinti di confermare la nostra attuale seconda posizione dietro il leader della stagione, quest’anno davvero imprendibile. Cascais è un luogo in genere ventoso, condizioni ideali per Azzurra se il meteo sarà quello consueto”.

A bordo di Azzurra torna a regatare Pedro Rossi, comandante della barca, in sostituzione del grinder Nicola Pilastro, rimasto in Italia per l’imminente nascita del figlio, un nuovo membro nella grande famiglia di Azzurra. E stasera nel quartier generale di Azzurra a Cascais ci sarà una torta per il compleanno del tattico Vasco Vascotto. Queste le sue parole alla vigilia delle regate: “E’ l’ultimo appuntamento dell’anno per i TP52, siamo qui concentrati ma al tempo stesso lo sguardo è rivolto al 2017, il cui inizio è di fatto imminente. La stagione di Azzurra è andata in crescendo, ma non possiamo negare che il nostro obbiettivo è sempre il primo posto. Congratulazioni a Quantum per il risultato, Azzurra cercherà di dimostrare qui a Cascais di aver accorciato le distanze ed essere pronta per la prossima stagione”.

Conclude il commodoro dello YCCS, Riccardo Bonadeo: “Pare che il prestigioso Trofeo 52 Super Series difficilmente resterà esposto nella nostra Clubhouse anche il prossimo anno. Proprio oggi lo abbiamo inviato al Club Naval de Cascais per la premiazione finale della stagione 2016. Congratulazioni a Quantum, l’anno prossimo li sfideremo con ancora più forza e la lealtà di sempre. Questo è lo sport”.

Le regate iniziano domani alle ore 12,30 locali, le 13,30 in Italia. Come di consueto sul sito www.azzurra.it sarà attivo il Virtual Eye con commento in inglese a cura della 52 Super Series, mentre sulla pagina Facebook e sull’account Twitter verranno postati aggiornamenti direttamente dal campo di regata.

EGNOS 52 SUPER SERIES Cascais Cup

Entry List

Alegre (Andy Soriano GBR/USA)

Azzurra (Roemmers family, ITA/ARG)

Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS)

Gladiator (Tony Langley, GBR)

Phoenix (Richard Cohen, USA)

Platoon (Harm Müller-Spreer, GER)

Provezza (Ergin Imre, TUR)

Quantum Racing (Doug DeVos, USA)

Rán Racing (Niklas and Catherine Zennström, SWE)

Sled (Takashi Okura, USA)

