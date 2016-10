52 SUPER SERIES, OGGI REGATE ANNULLATE A CASCAIS

CASCAIS – La forte instabilità meteo ha ritardato di oltre un’ora e mezza la partenza. Poco dopo il via della terza prova della Cascais Cup un fortissimo rovescio di pioggia con forti raffiche, seguito da bonaccia, ha costretto il Comitato di Regata ad annullare le regate in programma oggi.

“Abbiamo difeso la posizione facendo catenaccio – scherza Vascotto, in realtà è stato giusto annullare la regata a causa di un salto di vento di 120 gradi a destra”.

Al momento dell’annullamento le raffiche di vento erano di circa 18/20 nodi ma è stato il cambio in una direzione completamente nuova a impedire di proseguire.

Si riprende domani alle 12, 30 ora locale le 13, 30 in Italia con la terza prova della serie. Se le condizioni meteo lo consentiranno si svolgeranno tre prove a bastone per recuperare almeno parzialmente la giornata odierna. Come sempre saranno disponibili il Virtual Eye sul sito www. azzurra.it e gli aggiornamenti sui social dal campo di regata.

EGNOS 52 SUPER SERIES Cascais Cup

Standings after Day 2

1 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,1) 2pts

2 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (4,2) 6pts

3 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (3,4) 7pts

4 Sled, USA (Takashi Okura USA) (2,6) 8pts

5 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (7,3) 10pts

6 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (6,5) 11pts

7 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,7) 12pts

8 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8) 16pts

9 Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (9,9) 18pts

10 Alegre, GBR (Andrés Soriano USA) (10,10) 20pts

