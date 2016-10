AZZURRA INZIA CON UNA DOPPIETTA L’ATTO FINALE DELLA 52 SUPER SERIES

CASCAIS -La barca dello Yacht Club Costa Smeralda inizia nel miglior modo possibile la 52 Super Series Cascais Cup vincendo entrambe le prove disputate ieri con vento leggero.

La flotta dei TP52 ha dovuto attendere due ore rispetto all’orario previsto perché si stendesse il vento da sud su un’insolitamente calmo Oceano Atlantico. Poco dopo le 14,30 (15,30 in Italia) la partenza della prima prova con vento sugli 8 nodi saliti a fino a 11 nel corso della prova. Azzurra è scattata perfettamente sul pin, allungando subito e sfruttando al meglio la rotazione a sinistra del vento che il tattico Vasco Vascotto aveva correttamente intuito. Manovre perfette e una barca finalmente a punto hanno consentito ad Azzurra di mantenere il controllo sulla flotta andando a vincere su Sled e Provezza, Quantum quarto.

La seconda prova ha visto nuovamente Azzurra partire perfettamente, questa volta in barca comitato, controllando dall’inizio alla fine. Ma il vento in calo e oscillante ha reso la lotta più incerta, soprattutto nel corso della seconda bolina. In ogni caso la leadership di Azzurra non è mai stata in discussione e la barca dello YCCS ha concluso prima entrambe le prove della giornata. Un risultato che ovviamente la pone al comando della classifica provvisoria e consolida il secondo posto nel circuito.Tuttavia l’equipaggio si mantiene concentrato e consapevole che la Cascais Cup è solo all’inizio. Ma chi ben comincia… Con le due vittorie odierne diventano cinque le vittorie di Azzurra nelle ultime sei prove disputate. Infatti, negli ultimi due giorni del Campionato Mondiale di Mahon, Azzurra aveva piazzato tre vittorie parziali.

Grande la soddisfazione del tattico Vasco Vascotto: “Mi sono fatto il regalo di compleanno! - afferma scherzoso. Siamo contenti, non erano regate facili quelle odierne ma abbiamo vinto entrambe le partenze andando dove ci eravamo prefissi, sfruttando poi al meglio la nuova messa a punto della barca, sviluppata nel corso di una stagione difficile per noi. Abbiamo dimostrato di essere motivati e di non mollare, questo ci rende particolarmente orgogliosi.”

Bruno Zirilli, navigatore: “Nella prima prova abbiamo avuto aria leggera ma stabile dagli 8 gli 11 nodi, mentre nella seconda era invece molto più instabile, fino ad andare a calare nell’ultima poppa che infatti è stata accorciata, il Comitato ha seguito perfettamente i salti di vento in entrambe le prove, modificando la posizione delle boe. Siamo soddisfatti dei risultati del duro lavoro svolto sulle performance della barca, ma anche noi abbiamo navigato senza sbavature, una giornata davvero positiva”.

Oggi sono in programma due prove a bastone con partenza alle ore 12,30 locali, le 13,30 in Italia. Le condizioni meteo dovrebbero essere simili a quelle odierne. Come di consueto sul sito www.azzurra.it sarà attivo il Virtual Eye con commento in inglese a cura della 52 Super Series, mentre sulla pagina Facebook e sull’account Twitter verranno postati aggiornamenti direttamente dal campo di regata.

EGNOS 52 SUPER SERIES

Cascais CupStandings after Day 1, two races

1 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,1) 2pts

2 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (4,2) 6pts

3 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (3,4) 7pts

4 Sled, USA (Takashi Okura USA) (2,6) 8pts

5 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (7,3) 10pts

6 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (6,5) 11pts

7 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,7) 12pts

8 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8) 16pts

9. Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (9,9) 18pts

7. Alegre, GBR (Andrés Soriano USA) (10,10) 20pts

