La quinta tappa del Circuito Nazionale J24: la Flotta J24 è attesa a Cervia

CERVIA – Archiviato l’appuntamento benacense, ben organizzato dal Circolo Nautico Brenzone e vinto dal portacolori di casa Ita 489 Valhalla-Hotel Verona armato e timonato da Fabio De Rossi (in equipaggio con Enrico Perbellini, Massimiliano D’Elia, Marco Fiorini e Petra Kurutz), per la Flotta J24 è tempo di scendere nuovamente in acqua per disputare la quinta e penultima tappa del Circuito Nazionale 2016 – Trofeo J24, articolato su sei manche da aprile a novembre.

Nel prossimo fine settimana, infatti, saranno le acque di Cervia ad ospitare la Flotta del Monotipo più diffuso al Mondo. La manche sarà organizzata dal Circolo Nautico Amici della Vela (www.circolonauticocervia.it) nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre.Sei le prove in programma (non ne potranno essere disputate più di tre al giorno) con segnale d’avviso alle ore 13 (domenica non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 16).

Sabato mattina è previsto uno Skipper Meeting alle ore 11. Fra gli eventi collaterali la cena a buffet nella serata di sabato e il pasta party al termine delle regate di domenica.Anche questa volta, le regate a Cervia assicurano divertimento e spettacolo: ci sarà sicuramente voglia di riscatto per Ita 473 Magica Fata (armata da Viscardo Brusori, timonata dal bresciano Giovanni Bonzio, ma storicamente “creatura” del cervese Massimo Frigerio) giunta al secondo posto nella tappa bencense e per Ita 400 Capitan Nemo armato e timonato dal Capo Flotta della Romagna, Guido Guadagni (sul Garda a pari punti con il terzo classificato Ita 371 J-Oc del Capo Flotta del Garda Fabio Apollonio). Ma anche tutti gli altri equipaggi non si lasceranno sfuggire l’occasione di conquistare punti preziosi per la classifica finale che assegnerà l’ambito Trofeo.

In attesa della quinta tappa, la classifica provvisoria riservata ai Timonieri-Armatori (stilata con i punteggi ottenuti a Nettuno, Livorno, Carrara e Brenzone) vede al comando Ita 212 Jamaica del Presidente della Classe Italiana J24, Pietro Diamanti, seguito da Ita 400 Capitan Nemo di Guido Guadagni, Ita 489 Valhalla-Hotel Verona di Fabio De Rossi, Ita 371 J-Oc di Fabio Apollonio e Ita 428 Pelle Rossa di Gianni Riccobono.Conclusa la tradizionale trasferta a Cervia, il Circuito Nazionale 2016 si concluderà in Sardegna dove sabato 12 e domenica 13 novembre è prevista la Coppa Italia organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo (www.ycpr.it).

