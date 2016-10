AZZURRA CONSOLIDA LA SUA LEADERSHIP ALLA CASCAIS CUP

CASCAIS – Con due ottimi parziali, primo e secondo nelle due prove svolte oggi in Portogallo, Azzurra consolida la prima posizione in classifica provvisoria a un giorno dal termine dell’ultimo atto della 52 Super Series 2016.

Anche oggi condizioni di vento leggero da ovest in rotazione verso destra sulla costa portoghese nei pressi di Lisbona. Il Comitato di regata, alla ricerca di una maggiore intensità dell’aria ha posizionato il campo di regata davanti a Estoril, a circa due miglia da Cascais in direzione di Lisbona. L’intenzione era di svolgere tre prove ma dopo la seconda il vento è andato progressivamente a scemare alla boa di bolina, per cui la flotta è stata fatta rientrare.

Azzurra ha saputo cogliere un’altra ottima giornata con un primo posto nella prima prova e un secondo nella seconda. Entrambe le regate hanno visto la barca dello Yacht Club Costa Smeralda partire e regatare ottimamente, con uno sguardo ai salti di vento e un altro al posizionamento rispetto alla flotta.Nella prima prova Azzurra ha passato Sled in quel momento al comando nel corso del primo lato di poppa grazie alla chiamata di un gybe set per navigare fin da subito sul lato destro del campo. La prova si è chiusa con Azzurra, Sled e Provezza nell’ordine, Quantum, attardato dopo una partenza difficile, è riuscito a risalire fino al quinto posto.

Nella prova successiva altra ottima partenza, questa volta in centro alla linea. Un salto deciso sulla destra ha portato avanti Bronenosec, Platoon e Quantum che si trovavano sottovento ad Azzurra. Alla boa di bolina è battaglia, con il vento che cala e la corrente contraria: Bronenosec ha la meglio, Azzurra recupera bene ed è seconda, Quantum terzo. La regata si conclude a posizioni invariate per i primi tre.

Azzurra consolida così la sua prima posizione nella Cascais Cup oltre alla seconda nella 52 Super Series 2016 a un giorno dal termine della stagione. Secondo posto provvisorio per Quantum distanziato di 5 punti ma già vincitore del circuito e terzo posto per Sled.

Guillermo Parada, skipper: “E’ stata un’ottima giornata per il team, uno di quei giorni in cui riesci a fare tutto in modo semplice e corretto. Abbiamo fatto due belle partenze, Vasco ha chiamato le giuste scelte tattiche, la barca è veloce e l’equipaggio ha fatto un ottimo lavoro manovrando perfettamente e dando alle vele la potenza necessaria. E’ stato tutto così semplice che potrebbe sembrare facile da ottenere, ma così non è ovviamente. Siamo felici e guardiamo alla conclusione di domani”.

Vasco Vascotto, tattico: “E’ stata una giornata fortunata nella quale abbiamo saputo recuperare i punti persi ieri, un bel risultato che voglio dedicare a Pietro Pilastro, figlio del nostro grinder Nicola, da oggi la famiglia di Azzurra ha un nuovo membro e questa è una notizia davvero lieta. Quanto a noi in barca, oggi abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti nella crescita verso la prossima stagione ormai alle porte, a gennaio saremo a Key West in Florida”.

EGNOS 52 SUPER SERIES Cascais Cup

Standings after day 4 (6 races)

1 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,1,2,8,1,2) 15 pts

2 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (4,2,3,3,5,3) 20 pts

3 Sled, USA (Takashi Okura USA) (2,6,4,2,2,8) 24 pts

4 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8,1,4,4,1) 26 pts

5 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,7,7,1,6,7) 33 pts

6 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (3,4,9,6,3,9) 34 pts

7 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (7,3,8,5,9,5) 37 pts

8 Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (9,9,6,10,7,4) 45 pts

9 Alegre, GBR (Andrés Soriano USA) (10,10,5,7,10,6) 48 pts

10 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (6,5,10,9,8,10) 48 pts

52 SUPER SERIES season overall standings

1 Quantum Racing, 133 pts

2 Azzurra, 195 pts

3 Rán Racing, 228 pts

4 Provezza, 230 pts

5 Bronenosec Gazprom, 236 pts

6 Platoon, 240pts

7 Sled, 268 pts

8 Alegre, 273 pts

9 Gladiator, 331 pts

10 Paprec Recyclage, 430.2 pts

