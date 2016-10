CASCAIS CUP: AZZURRA CONDIVIDE LA LEADERSHIP CON QUANTUM

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CASCAIS – Dopo lo stop forzato, Azzurra riprende l’evento finale della 52 Super Series con un bel secondo posto cui segue un ottavo che lascia un po’ di rammarico. In classifica provvisoria la barca dello YCCS è in vetta a pari punti con Quantum.

Ieri giornata di vento leggero e instabile con onda formata sulla costa atlantica portoghese, condizioni di difficile interpretazione per i tattici e gli strateghi dei TP52. Sostanzialmente, il vento è stato in costante rotazione da ovest verso nord ovest, ma in certi momenti il campo di regata ha offerto maggior pressione sul lato sinistro, favorendo le barche che si trovavano in quella zona apparentemente meno favorita.

Nella prima prova Azzurra è partita perfettamente in barca Comitato, allungandosi al comando nella prima bolina. In poppa, la barca dello YCCS ha subito strambato sul lato destro del campo per coprire l’analoga manovra di Quantum che seguiva, mentre Bronenosec ha proseguito solitaria scendendo sul lato sinistro del campo e pescando il jolly vincente della prova: Azzurra seconda e Quantum terzo.

La seconda prova è partita con il vento decisamente ruotato a nordovest, la boa di bolina a 320°. Azzurra ha fatto un’altra ottima partenza portandosi al comando e navigando sul lato destro, quello più favorevole, in teoria. In pratica le barche che si sono trovate a navigare, alcune più per necessità che per scelta, sul lato sinistro sono arrivate in vantaggio alla boa di bolina. Azzurra, scivolata in ottava posizione, ha recuperato in poppa per poi portarsi fino al quinto posto al termine della seconda bolina, a mezza lunghezza da Platoon. Al comando Sled seguito da Bronenosec e Quantum. Ma è stato l’ultimo lato di poppa a rivoluzionare il risultato finale: Platoon da sinistra ha passato tutti vincendo su Sled e Quantum il quale, con questo terzo posto nella prova, vince matematicamente la 52 Super Series 2016. Azzurra ha tagliato il traguardo al fotofinish con Alegre, sembrava un settimo posto, invece è stato un ottavo.

Guillermo Parada, skipper: “E’ stata una giornata complessa, nella prima prova siamo partiti al comando e in controllo per tutta la bolina. Poi, i continui salti di vento hanno consentito a Bronenosec di passarci, ma noi ci siamo comunque piazzati con un ottimo secondo posto. Nella seconda prova siamo partiti bene e navigato sul lato destro normalmente favorito, ma non questa volta. Abbiamo riconquistato posizione su posizione fino a un discreto quinto posto al termine della seconda bolina, ma nell’ultima poppa abbiamo nuovamente perduto quanto faticosamente guadagnato. Questo fa parte del gioco, ma noi continuiamo a competere facendo di tutto per ottenere il meglio.”

Vasco Vascotto tattico: “Non era una giornata normale oggi a Cascais, con il vento da nordovest il bordo destro normalmente è favorito, ma oggi non è stato proprio così. Purtroppo nella seconda regata abbiamo buttato via 3 o 4 punti e c’è un po’ di rammarico per questo, la nostra velocità in poppa non era al meglio e forse ho sbagliato io anche io nel posizionarmi. Un peccato, ma stiamo lottando in testa e continuiamo a ricavare dati utili per la prossima stagione.”

Si riprende oggi alle 12, 30 ora locale le 13, 30 in Italia con la terza prova della serie. Se le condizioni meteo lo consentiranno si svolgeranno tre prove a bastone per recuperare almeno parzialmente la giornata odierna. Come sempre saranno disponibili il Virtual Eye sul sito www. azzurra.it e gli aggiornamenti sui social dal campo di regata.

Standings after day 3 (4 races)

EGNOS 52 SUPER SERIES Cascais Cup

1 Azzurra, ITA (Pablo/Alberto Roemmers ARG) (1,1,2,8) 12 pts

2 Quantum Racing, USA (Doug DeVos USA) (4,2,3,3) 12 pts

3 Sled, USA (Takashi Okura USA) (2,6,4,2) 14 pts

4 Platoon, GER (Harm Müller-Spreer GER) (5,7,7,1) 20 pts

5 Bronenosec, RUS (Vladimir Liubomirov RUS) (8,8,1,4) 21 pts

6 Provezza, TUR (Ergin Imre TUR) (3,4,9,6) 22 pts

7 Rán Racing, SWE (Niklas Zennström SWE) (7,3,8,5) 23 pts

8 Gladiator, GBR (Tony Langley GBR) (6,5,10,9) 30 pts

9 Alegre, GBR (Andrés Soriano USA) (10,10,5,7) 32 pts

10 Phoenix, USA (Richard Cohen USA) (9,9,6,10) 34 pts

52 SUPER SERIES season overall standings

1. Quantum Racing, 125 pts

2. Azzurra, 192 pts

3. Rán Racing, 214 pts

4. Provezza, 218 pts

5. Platoon, 227 pts

6. Bronenosec Gazprom, 231 pts

7. Alegre, 257 pts

8. Sled, 258 pts

9. Gladiator, 313 pts

Leggi anche: