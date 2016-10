DOMENICA LA 64MA EDIZIONE DEL TROFEO DELL’ODIO

GARDA – Domenica arriva sul lago di Garda la 64ma edizione del Trofeo dell’Odio, sfida che nasce nel 1953 quando gli stranieri, in particolare i tedeschi, stavano dominando la Centomiglia e i ragazzi di Gargnano con tanta voglia di rivincita inventarono una gara dal nome “forte” (ma solo in apparenza). L’odio è la rivalità sportiva, contro l’avversario di tutta una stagione, un guanto di sfida lanciato, nel perfetto rispetto delle regole, il consueto brindisi finale per vincitori e vinti.

Partenza alle 9:30 del mattino, il percorso che si sviluppa sulla rotta Gargnano-Campione/Univela, la base Nord del Club gardesano che quest’anno ha ospitato il Mondiale Team Race 420, le regate zonali di Laser e Classe A, il tricolore dell’FD. Già si annuncia un grande favorito per l’affermazione assoluta.

E’ il Melges 32 Old & Youth della famiglia Nassini, carena che ha esordito con il suo nuovo equipaggio in questo 2016 sulle acque del Garda. Gargnano archivia così la stagione, un trend positivo di Gorla e Centomiglia (grazie al percorso unico e le tre classifiche assolute), che, il prossimo anno diventeranno le World Cup delle Long Distance con il rinnovato circuito Interlake.

