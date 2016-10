Vincenzo IACONIANNI rieletto Presidente della Federazione Italiana Motonautica

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

MILANO – Oggi presso il Palazzo del CONI a Milano, l’Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione Italiana Motonautica, aperta dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò,ha riconfermato Presidente l’avvocato Vincenzo Iaconianni 61 anni di Como, per il quinto quadriennio consecutivo.

Iaconianni eletto pressoché all’unanimità con 4.840 voti pari al 95% ha espresso: “un doveroso ringraziamento a tutti per la fiducia accordatami per il nuovo quadriennio olimpico 2017/2020. Continuerò a guidare la FIM per sviluppare ulteriormente tutto il movimento motonautico, con particolare attenzione all’attività giovanile cercando di ottenere sempre più importanti risultati a livello agonistico”.

Leggi anche: