L’Anemos Team è pronto per la Rolex Coastal Race e la Rolex Middle Sea Race 2016

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MALTA – Ultimi preparativi per l’Anemos Team che, fra pochi giorni, con l’Akilaria 40 AUT49 Vaquita sarà grande protagonista della XXXVII Rolex Middle Sea Race, una vera e propria sfida per skipper ed equipaggi che devono dare il meglio di se e far fronte alle condizioni meteo marine che spesso, nella seconda metà di ottobre, si rivelano mutevoli ed impegnative, riservando grandi sorprese.

Per lo skipper Alessandro Fiori (Sport Velico Marina Militare Venezia) e il suo equipaggio formato da Alberto Bergamo (Diporto Velico Veneziano), Alessandra Boatto (Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle), Roberta Fazzana (Compagnia della Vela di Venezia), Dario Malgarise (Yacht Club Hannibal) e Silvio Sambo (Circolo Nautico di Chioggia) saranno 608 miglia nautiche di pura adrenalina: la Rolex Middle Sea Race, perfettamente organizzata dal Royal Malta Yacht Club, infatti, si svolge in uno scenario insuperabile ed unico nel suo genere, definito da Ted Turner “il più bel campo di regata del mondo”.

Dopo briefing (venerdì 21 alle ore 18 presso il RMYC) e la festa per tutti i concorrenti, sabato 22 ottobre, AUT49 Vaquita, come le oltre cento imbarcazioni iscritte (suddivise in sei Raggruppamenti), prenderà il via dal Grand Harbour, sotto lo storico Forte Sant’Angelo a La Valletta, seguita e incitata da un pubblico sempre molto numeroso assiepato lungo le vecchie mura che circondano La Valletta.

Il percorso prevede la circumnavigazione in senso antiorario della Sicilia con il passaggio dello Stretto di Messina, e poi a nord verso le Isole Eolie (lasciate a sinistra) e il vulcano di Stromboli dove le barche gireranno a ovest verso le Isole Egadi, passeranno tra Marettimo e Favignana per dirigersi a sud verso Pantelleria e Lampedusa. Superata Lampedusa, Vaquita che ha come main sponsor la cartotecnica di Varese Prealpi Srl, girerà a nordest verso il Canale di Comino e arriverà nuovamente a Marsamxett Harbour. La cerimonia conclusiva è prevista sabato 29 presso lo storico Mediterranean Conference Centre & Hall a La Valletta.

Ma dopo il trasferimento che ha portato il Class 40 Vaquita dall’alto Adriatico alle acque maltesi (da Monfalcone, facendo tappa a Rimini e a Brindisi) e in attesa dell’affascinante e difficile regata d’altura, l’Anemos Team parteciperà alla Coastal Race, regata costiera in programma dopodomani (mercoledì 19) e organizzata sempre dal Royal Malta Yacht Club.“Per il nostro equipaggio, la Rolex Coastal Race che partirà da Marsamxett Harbour per poi dirigersi verso l’isola di Gozo e Comino, sarà un ottimo banco di prova in attesa della Middle Sea Race e un’ulteriore opportunità per familiarizzare con le acque locali.” ha spiegato lo skipper Fiori.

“L’Anemos Team asd è un’associazione sportiva dilettantistica nata lo scorso anno, che si occupa principalmente di regate d’altura e che ha esordito alla Middle Sea Race 2015 con l’X41 one desing Foxy Lady- ha spiegato Roberta Fazzana, Presidente dell’Associazione -Alessandra Boatto (altro membro dell’equipaggio e vicepresidente) ed io siamo le socie fondatrici. La nostra amicizia e la condivisione della passione per la vela ci ha spinto a fondare questa associazione.

Cosa ci ha spinto a partecipare a questo evento? È la regata più bella del Mediterraneo! Cosa ci aspettiamo da questa regata? Vincere! La barca è fantastica e l’equipaggio meraviglioso. La vela d’altura è molto impegnativa ma ogni volta che faccio una regata l’adrenalina è tanta e non sento la stanchezza. La vela mi fa star bene e mi dà tanta energia. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto conoscere questo mondo.”

