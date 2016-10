IL LAZIO INCONTRA I SUOI CAMPIONI DI RITORNO DALLE PARALIMPIADI DI RIO

ROMA – Gli Azzurri del Lazio di ritorno dalle Paralimpiadi di Rio 2016 saranno i protagonisti della Giornata promozionale degli Sport Paralimpici promossa dal CIP Lazio, lunedì 28 novembre prossimo, presso la Fondazione Santa Lucia. La giornata inizierà con una mattinata dedicata alle esibizioni sportive degli sport paralimpici a cui prenderanno parte gli studenti delle scolaresche coinvolte nell’iniziativa.

Alle ore 15 presso la Sala Congressi, i grandi atleti azzurri del Lazio che hanno preso parte alle Paralimpiadi 2016, riceveranno un premio da parte del CIP Lazio.Fra gli invitati anche Gianluca Raggi, nato a Frascati e tesserato presso il Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Anzio, che a bordo del Sonar ha partecipato a Rio 2016 assieme a Gian Bachisio Pira e Fabrizio Solazzo.

“E’ una manifestazione alla quale partecipiamo con grande entusiasmo ormai da quattro anni”, ha dichiarato Alessandro Mei, Presidente della IV Zona FIV Lazio e membro di Giunta del CIP Lazio. “Le energie che questi giovani impiegano ogni giorno per dedicarsi allo sport, devono essere da stimolo per altrettanti giovani diversamente abili affinché comprendano che non vi sono ostacoli alla pratica sportiva”.

