AL CIRCOLO VELA BELLANO LA IV EDIZIONE DELL’INTERLAGHINA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LECCO – A conferma del suo valore nella classe Optimist, il Circolo Vela di Bellano ha vinto nel Golfo di Lecco la IV edizione della regata velica Interlaghina (Trofeo Artimedia), il Meeting Internazionale per la classe Optimist (timonieri dai 9 ai 15 anni) organizzato dalla Società Canottieri Lecco nell’ambito di LARIOeVENTI.Nella giornata di ieri, con tempo perturbato e pioggia, i giovanissimi timonieri della classe Optimist hanno però potuto godere di ottime condizioni di Tivano (il classico vento da Nord del Lago di Como) che è andato via via rinforzando permettendo lo svolgimento di ben tre prove.

Nella categoria Juniores da segnalare le due vittorie parziali di Ruben Lo Pinto della Lega Navale di Mandello del Lario che gli hanno permesso di ottenere la vittoria individuale nell’Interlaghina grazie anche al secondo posto di giornata (scartando il quarto di sabato). Più combattuta la prova dei Cadetti dove si sono registrati i successi parziali di Margherita Bonifaccio, Filippo Piacentini e Tommaso Comelli, tutti e tre del Circolo Vela di Bellano. Successi che hanno consentito al circolo bellanese di aggiudicarsi il Trofeo Artimedia a squadre. A livello individuale il successo è andato a Filippo Piacentini.

In campo femminile hanno primeggiato Emma Castelli (CV Bellano) negli Juniores e Margherita Bonifaccio (CV Bellano) nei più giovani Cadetti. Per quando concerne i premi speciali, il Trofeo Panathlon Club Lecco al velista più giovane è andato a Masami Imogene Sicaro della Lega Navale di Mandello, mentre il trofeo messo in palio dallo storico velista Eugenio Mellera, al più giovane velista del Lago di Como, è andato a Luigi Baggioli della Società Canottieri Lecco.Al via nell’ultima giornata di regate nel Golfo di Lecco ottanta timonieri fra Juniores e Cadetti.

Per quanto riguarda il Trofeo LARIOeVENTI Interlaghina per le classi Laser e 420, il successo è invece andato a Carlotta Siboni nei Laser Radial. La regata, organizzata dal Circolo Vela Tivano rientrava nel programma dell’Interlaghina e su un campo di regata diverso dagli Optimist, sempre nel Golfo di Lecco, si sono dati battaglia Laser e 420 per una due giorni che ha visto i timonieri affrontarsi solo nella giornata di domenica 22 ottobre con il Tivano, in quanto la Breva del sabato non aveva consentito di poter disputare alcuna prova.

A Luca Pietribiasi del Circolo Vela Tivano è andato invece il successo nei 4.7, ad Alessandero Venini e Paolo Peracca quello nella classe 420. Dominatore della regata Laser Standard è stato invece il velista di Lecco Nicolò Villa, portacolori del Circolo Vela Torbole, che ha piazzato un tre su tre nelle altrettante regate disputate.

Leggi anche: