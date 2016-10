PRONTI PER IL CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LECCO – Nuovo appuntamento con la vela nel Golfo di Lecco per un lungo week end che vedrà disputarsi, dal 29 ottobre all’1 novembre, l’edizione numero 42 dello storico Campionato Invernale Interlaghi, per cabinati, organizzato come sempre dalla Canottieri Lecco nell’ambito del folto programma di LARIOeVENTI. Al via ci saranno le classi Platu 25, Fun, Meteor, Orza 6 e H22 e ORC. Il programma, su quattro giorni di regate, prevede sino ad un massimo di nove prove classiche, più una crociera, con possibilità di scarto dopo la quarta prova.

Si inizierà a regatare sabato 29 ottobre con segnale d’avviso alle ore 13 con vento da Sud, la Breva. Il giorno successivo si andrà in acqua alle 8:30 sfruttando il Tivano, vento da Nord. Lunedì 31 ottobre è prevista, vento permettendo, una regata a crociera a partire dalle 8:30. Infine l’1 novembre con le ultime prove dalle ore 8:30 a seguire. In palio il Trofeo Interlaghi assegnato al timoniere dello yacht che avrà ottenuto (tra tutte le classi) il miglior punteggio su tutte le prove effettuate rapportato al numero dei partenti della propria classe.

Inoltre verranno consegnati, oltre ai vari trofei di classe, anche il Memorial Mario Disetti (all’equipaggio con armatore un socio della Canottieri Lecco, che all’interno della propria classe avrà ottenuto il miglior piazzamento), il trofeo Panathlon, all’equipaggio che avrà dimostrato maggior fair play e il trofeo Cicardi, al timoniere più anziano. Interessante anche il programma del “fuorInterlaghi”, con un serie di eventi collaterali da non perdere (per saperne di più: www.facebook.com/larioeventi).

Foto Maurizio Vezzoli

